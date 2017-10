Zemanove výroky ohľadom anexie Krymu kritizuje aj Senát ČR

Český prezident Miloš Zeman, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Kyjev 12. októbra (TASR) - Kritiku niektorých ukrajinských politikov na adresu prezidenta ČR Miloša Zemana za jeho nedávne vyjadrenie ohľadom anexie Krymského polostrova Ruskom označil dnes hovorca Hradu Jiří Ovčáček za "škrekot z neandertálskej jaskyne". Podobné útoky nepatria do modernej Európy, napísal Ovčáček na svojom konte na sociálnej sieti Twitter.Výrok prezidenta ČR na pôde Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, v ktorom ruskú anexiu Krymu označil za hotovú záležitosť, vyvolal oficiálne protesty vlády v Kyjeve.Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman dnes označil Zemana za ťažko psychicky postihnutého človeka. Zdravý by vraj nemohol navrhovať výmenu Krymu za kompenzácie v podobe peňazí alebo surovín. Podľa Hrojsmana ide oAko napísal český spravodajský portál Novinky.cz, prezident Zeman nebude Hrojsmanov výrok komentovať.Hrojsman súčasne Zemana oddelil od zvyšku českého národa, keď uviedol, že "Česi sú milí a schopní ľudia, naši priatelia a partneri. A aj v takom skvelom národe sú takí, ktorí si dovolia takéto šialené výroky".Zeman za svoje výroky zožal ostrú kritiku zo strany českej vlády, ktorá sa od jeho slov dištancovala.Českí senátori dnes zasa prijali ostré uznesenie, kde sa píše, že český prezident legitimizuje agresiu, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom, napísal dnes server iDNES.cz.Zemanov hovorca Ovčáček na margo dokumentu prijatého Senátom podľa iDNES.cz uviedol, žeZemanove slová ocenili niektorí ruskí politici, ktorí však odmietli, že by Rusko malo za Krym Ukrajine platiť.