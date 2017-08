Žena si dala na poznávaciu značku auta covfefe

Na snímke printscreen twitterového účtu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Používatelia internetu sa 31. mája 2017 snažili rozlúštiť záhadný a nezrozumiteľný tweet, ktorý do sveta vyslal americký prezident Donald Trump, keď na svojom twitterovom konte napísal: "Despite the constant negative press covfefe". Vzhľadom na silnú averziu, ktorú Trump pociťuje a prejavuje voči novinárom, chcel zrejme napísať "press coverage", píše agentúra DPA. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cortland 15. augusta (TASR) - Úrady amerického štátu Ohio schválili žiadosť ženy, ktorá si chcela dať na poznávaciu značku svojho vozidla záhadné slovo "covfefe" z tweetu prezidenta Donalda Trumpa.Brittany Scottová v máji uviedla, že si všimla Trumpovu vetu na Twitteri:Dvadsaťdeväťročná obyvateľka Cortlandu v žiadosti napísala, že vychádzala práve z tohto tweetu 45. prezidenta USA, a príslušný úrad jej ju schválil.Scottová sa vyjadrila, že nezaznamenala v tejto súvislosti žiadne sťažnosti na internete ani od iných motoristov.Schvaľovací úrad v Ohiu posudzuje stovky netradičných žiadostí o nápisy na značkách každý deň a odmieta nápisy znevažujúce, obscénne alebo so sexuálnym obsahom. Taktiež zamieta také, ktoré by obhajovali nezákonnosť a mohli by provokovať k násiliu, dodáva agentúra AP.