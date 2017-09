Ženy, ktoré chystali v Rusku teroristický útok, zavreli na dlhé roky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rostov nad Donom 20. septembra (TASR) - Dve ženy uznal v týchto dňoch Severokaukazský vojenský súd so sídlom v Rostove nad Donom za vinné z prípravy teroristického útoku na rušné obchodné a zábavné centrum a odsúdil ich na nepodmienečné tresty odňatia slobody na 14,5, respektíve deväť rokov a ďalší rok obmedzenia pohybu.Hlavnú obžalovanú T. K. usvedčili popri plánovaní útoku aj z podnecovania k tomuto činu a nezákonného zaobstarania trhaviny. Jej komplicka sa podľa súdu zase dopustila zakázaného prechovávania trhaviny.Súd považoval za preukázané, že obe ženy sa v období od októbra 2015 do februára 2016 pripravovali na spomínaný teroristický útok a pre tento účel podomácky vyrobili nástražno-výbušné zariadenie. Zároveň nahovorili ďalšiu ženu, aby spáchala v obchodnom a zábavnom centre samovražedný atentát. Túto ženu už skôr odsúdili po priznaní na tri roky odňatia slobody nepodmienečne.Obe obžalované sympatizovali podľa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie s radikálnymi islamistami a osvojili si idey teroristických organizácií ako Islamský štát (IS) a Kaukazský emirát.