Ženy postihnuté chorobou skleróza multiplex môžu mať zdravé deti

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 14. mája (TASR) – Netreba mať predsudky k ochoreniu na sklerózu multiplex, ale ani nemožno podceňovať jej príznaky. To je hlavný odkaz lekárov aj liečených pacientov z pondelkovej tlačovej konferencie v Bratislave.Uskutočnila sa pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex pod názvom Neskrývaj sa - odhoď predsudky a môj život so sklerózou multiplex. Je to aj názov pokračujúceho minuloročného projektu, ktorého zámerom je väčšia informovanosť verejnosti.Štyria lekári vo svojich prednáškach potvrdili, že táto choroba je nevyliečiteľná. Má rôzne štádiá postihnutia s množstvom príznakov (mravčenie časti tela, poruchy rovnováhy a hybnosti, zabúdanie, závraty, depresia, únava, ale nie z námahy), ktorým však niektorí postihnutí ľudia často nevenujú dostatočnú pozornosť. Pri jej diagnostickom zistení bývajú v šoku, že skončia na invalidnom vozíku, že ostanú dementní, nebudú môcť mať deti. Majú veľké obavy z prezradenia, že stratia zamestnanie, ako to prijme rodina, stávajú sa uzavretí a odlúčení."Tomu sa dá predísť pri včasnom zistení. Dnes máme oveľa viac účinnejších foriem na diagnostiku tejto choroby, jej liečbu a stabilizáciu postihnutia ako v nedávnej minulosti. Pokročili sme aj v manažovaní pacientov pri obave z liečby. Dôležitá je úzka spolupráca s lekárom, byť otvorený liečebným možnostiam. Oddeľovanie liečby je veľké riziko telesné aj psychické. Pri zanedbaní stupeň postihnutia môže vyústiť až v invaliditu," konštatovala Darina Slezáková Petrleničová, neurologička z Centra pre liečbu sklerózy multiplex na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.Toto zápalové ochorenie časti mozgu sa vyskytuje trikrát častejšie u žien ako u mužov. Najviac sa prejaví medzi druhou a štvrtou dekádou života. Je to v období, kedy si ženy chcú založiť rodinu a mať deti. Aj keď spomínané ochorenie je s tehotenstvom úzko späté, nemusí byť rizikom."Plánované tehotenstvo ženy so sklerózou multiplex v stabilizovanom stave je naopak vítané. Kvôli tejto chorobe sa žena nemusí vzdať túžby po dieťati. Gravidita má dokonca priaznivý vplyv na chorobu. Iné je to po pôrode, kedy je potrebné dôslednejšie lekársky sledovať pacientku," potvrdila Slavomíra Kováčová, neurologička z Centra pre liečbu sklerózy multiplex II v Nitre.Informácie o tomto ochorení a projekte sú na internetovej stránke www.spolumozeme.sk.