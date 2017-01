Žiadna budova vo Washingtone nesmie prevýšiť majestátny Kapitol

Policajt hliadkuje pred budovou Kapitolu počas voľby nového prezidenta Spojených štátov 8. novembra 2016 vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. januára (TASR) - Americký Kapitol (The United States Capitol) slúži ako sídlo Kongresu Spojených štátov amerických. Senát a Snemovňa reprezentantov v jeho novej budove prvýkrát zasadali 17. novembra 1800.Symbolickým srdcom Kapitolu, jednej z najznámejších budov Washingtonu, je dominantná biela kupola v centre stavby nad rotundou. Budova týčiaca sa v centre hlavného mesta zastrešuje okrem politiky aj umenie. Ročne ju navštívi niekoľko miliónov návštevníkov z USA i zo zahraničia.Dejiny Kapitolu sa začali písať v roku 1790 v súvislosti so zámerom vybudovať nové hlavné mesto Spojených štátov. Základný kameň najdôležitejšej budovy mesta položil samotný prezident George Washington 18. septembra 1793. Ikonická dominanta vyrástla doslova na zelenej lúke a dodnes platí zásada, že iná budova ju nesmie prevýšiť. Senát (severné krídlo) bol dokončený v roku 1800 a Snemovňa reprezentantov (južné krídlo) v roku 1811.Kongres Spojených štátov amerických zasadal v Kapitole prvýkrát 17. novembra 1800, aj keď práce na stavbe ešte zďaleka neboli dokončené. V roku 1814 bol podpálený a rekonštrukcia po požiari trvala do roku 1826, keď bola pridaná typická kupola. V priebehu ďalších rokov bol Kapitol opakovane prestavovaný a zdokonaľovaný. Od roku 1960 je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka.Impozantná budova dnes slúži nielen ako sídlo Kongresu, ale je i miestom, kde je sústredené obrovské množstvo hodnotných umeleckých predmetov. Na stenách chodieb sú vyobrazené významné historické okamihy a osobnosti Spojených štátov amerických.Kupolu rotundy zdobí dielo maliara Constantina Brumidiho nazvané Apoteóza Washingtona, na ktorom prvého amerického prezidenta obklopuje 13 dievčat, ako aj grécki a rímski bohovia a bohyne. Budova je priechodom spojená s Kongresovou knižnicou, ktorá je vôbec najväčšou knižnicou na svete. Spoločne s Bielym domom je Kapitol jednou z najstráženejších budov sveta.