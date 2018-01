ŽIGA: Ťažba uhlia sa v EÚ vrátane SR týka 41 regiónov v 12 štátoch

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 2. januára (TASR) - Ťažba uhlia sa v EÚ týka 41 regiónov v 12 členských štátoch. Uviedol to pre TASR šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD). Priamo v týchto regiónoch je podľa neho zamestnaných asi 185.000 občanov EÚ.zdôraznil.Pripomenul, že memorandum týkajúce sa ťažby uhlia je podpísané medzi spoločnosťou Slovenské elektrárne (SE) a MH SR do roku 2030.spresnil.poznamenal.Štát podľa neho v súvislosti s útlmom baníctva podporí rozšírenie priemyselného parku na hornej Nitre, aby do tohto regiónu mohli prísť ďalšie nové investície.nformoval. Útlm baníctva by sa mal podľa Žigu čo najmenej negatívne dotknúť ľudí, ktorí pracujú v oblasti hornej Nitry.Zdôraznil, že v súčasnosti Slovensko elektráreň v Novákoch (ENO) potrebuje, pretože zabezpečuje stabilitu elektrizačnej sústavy.dodal.