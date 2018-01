Žihadielko je späť!

Foto: Lidl Slovenská republika Foto: Lidl Slovenská republika

Bratislava 15. januára (OTS) - Viac ako 4 milióny odovzdaných hlasov, 20 víťazných miest a 20 ihrísk v hodnote takmer 1,75 milióna eur. Taká je doterajšia bilancia projektu Žihadielko, ktorého tretí ročník sa oficiálne začína v pondelok 15. januára. O tom, kde Lidl v lete postaví ďalších desať ihrísk, rozhodnú v hlasovaní opäť ľudia. Možnosť zúčastniť sa dostali tentokrát aj víťazi z prvých dvoch ročníkov, ktorí sa stretnú v spoločnej kategórií.,“ povedalO ihriská budú súperiť mestá, a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Do súťaže sa tentokrát mohli zapojiť aj víťazi z predošlých dvoch ročníkov. Celkovo bude 74 lokalít súperiť v piatich kategóriách – prvé štyri vznikli na základe počtu obyvateľov, piata pozostáva z víťazných miest a mestských častí z rokov 2016 a 2017. Hlasovanie bude prebiehať v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získajú vždy prvé dve lokality.Hlasovanie verejnosti bude prebiehať na stránke www.zihadielko.sk od 15. januára do 28. februára 2018 (23:59:59). Jedinou podmienkou je registrácia na spomenutom webe. Užívateľ registráciu potvrdí overovacím kódom, ktorý mu bude zaslaný vo forme bezplatnej SMS na zadané mobilné telefónne číslo patriace operátorovi v rámci Slovenska. Každý registrovaný účastník bude môcť raz za 24 hodín označiť svojho favorita. Jeden hlas navyše je možné každý deň získať za zvládnutie jednoduchej online hry. Priebežné poradie bude zverejnené a (s výnimkou posledného týždňa) pravidelne aktualizované na stránke www.zihadielko.sk . Víťazi budú známi najneskôr 14. marca.Na www.zihadielko.sk je k dispozícii na stiahnutie logo či rozhlasový spot k projektu, ako aj plagáty či posty na sociálne siete pripravené pre konkrétne mestá. Pre hlasujúcich sú pripravené aj prehľadné a zaujímavé štatistiky. Novinkou na stránke je každý týždeň nová „Vilkova výzva“, za splnenie ktorej môžu súťažiaci získať skvelé výhry pre deti.Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú nachádzať aj lavičky a stojan na bicykle. Hodnota jedného ihriska je 87 000 €.2016: Banská Bystrica, Bratislava – Dúbravka, Dolný Kubín, Myjava, Pezinok, Sereď, Stropkov, Šahy, Šaľa, Vrbové2017: Galanta, Handlová, Levice, Modra, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Tvrdošín