Žilina odpílila na výpadovke do Martina ďalšie nelegálne bilbordy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 10. januára (TASR) – Mesto Žilina odpílilo v stredu na výpadovke v smere do Martina ďalších šesť nelegálnych bilbordov. TASR o tom informovala hovorkyňa Žiliny Barbora Zigová.Prvé nepovolené reklamné pútače odstránilo mesto už v roku 2015. "Šesť spílených reklamných pútačov dokazuje, že v likvidácii nelegálnych reklamných plôch pokračujeme aj v tomto roku. Do konca januára odstránime ďalších 15 reklamných stavieb a v dohľadnom čase počítame s likvidáciou ostatných," uviedol primátor Žiliny Igor Choma s tým, že 37 bilbordových stavieb sa nachádza v odvolacom konaní na Okresnom úrade v Žiline.Reklamné pútače podľa neho odpútavajú pozornosť vodičov a často prekážajú vo výhľade, čo býva príčinou dopravných nehôd. "Nechceme bojovať proti reklame. Našou snahou je však zaviesť istú kultúru a stanoviť jasné pravidlá v umiestňovaní vonkajších reklamných plôch," zdôraznil Choma. Pripomenul, že od 1. januára 2017 platí legislatíva, v zmysle ktorej nemôžu byť bilbordy umiestnené v stometrovom ochrannom pásme od ciest prvej a druhej triedy."Demontované bilbordy odvážajú do areálu Dopravného podniku mesta Žiliny, kde si ich môže vlastník po dobu šiestich týždňov a vyplatení všetkých nákladov spojených s odstránením vyzdvihnúť. Ak sa v zákonom stanovenej lehote majiteľ neprihlási, bilbordy sa zlikvidujú. Všetky náklady, spojené s ich odstránením, hradí mesto zo svojich vlastných finančných prostriedkov," dodala Zigová.