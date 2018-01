Žilina už bez Martindalea a Poulina, Meliško a Švec do Michaloviec

Na archívnej snímke uprostred Ryan Martindale. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 10. januára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Félix-Antoine Poulin a jeho krajan a útočník Ryan Martindale už nie sú hráčmi MsHK DOXXbet Žilina. Vedenie tipsportligového klubu s nimi ukončilo spoluprácu a na hosťovanie do Michaloviec zároveň poslalo Jakuba Meliška a Emila Šveca. Pre TASR to potvrdil športový riaditeľ klubu Imre Valášek.Poulin s Martindaleom mali byť lídrami tímu, ale tieto očakávania nenaplnili. Prvý menovaný odohral za Žilinu 36 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 7 gólov a 6 asistencií a v "tabuľke pravdy" mal sedem mínusových bodov.Útočník Martindale už dlhšie pauzoval pre zranenie a aj jeho vinou odohral iba 17 zápasov. V nich získal 9 kanadských bodov (2+7) a osem mínusiek.Okrem kanadskej dvojice opustili žilinský tím aj obranca Jakub Meliško a útočník Emil Švec. Obaja budú do konca sezóny 2017/18 na hosťovaní v prvoligových Michalovciach.