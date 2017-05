Žilinská univerzita získala grant z programu Európskej komisie

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Žilina 25. mája (TASR) - Žilinská univerzita (ŽU) získala grant z programu Európskej komisie (EK) Horizont 2020 pre projekt pod názvom "Mobility and Time Value" (MoTiV). Podarilo sa to tímu pracovníkov projektu ERAdiate, ktorý je pilotným projektom 7. rámcového programu v rámci iniciatívy EK ERA Chair. TASR o tom informovala Martina Takáčová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing ŽU." uviedla rektorka ŽU Tatiana Čorejová.Projekt MoTiV s celkovým rozpočtom takmer 2 milióny eur, ktorého koordinátorom je ŽU, bude financovaný v rámci schémy "Výskum a inovácie" počas 30 mesiacov. Medzi partnerov projektu patria významné centrá a inštitúcie zaoberajúce sa dopravou a dopravným plánovaním zo Španielska, Portugalska, Belgicka, Švajčiarska a Fínska. Hlavným zámerom projektu MoTiV je štúdium a výskum v novej oblasti, ktorou je "Hodnota času cestovania". Výsledky budú využiteľné hlavne pre plánovanie dopravy, dopravných inžinierov, ekonómov a riadiace subjekty v kontexte projektov pre lepšie využitie dopravnej infraštruktúry, uviedla Takáčová.Cieľom projektu je posunúť úroveň výskumu pre hodnotenie cestovného času prostredníctvom návrhu a overenia koncepčného rámca na základe zberu a vyhodnotenia dát v rámci celej Európy. Dáta budú zbierané pomocou aplikácie v mobilnom zariadení, ktorú vyvinie konzorcium riešiteľov projektu MoTiV a ktorá kombinuje a integruje funkcie existujúcich aplikácií s vytvorením novej pridanej hodnoty pre plánovanie dopravnej infraštruktúry, doplnila Takáčová.dodal koordinátor projektu ERAdiate Milan Dado.