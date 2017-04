Žilinský kraj investuje do modernizácie pamiatok 1,6 milióna eur

Park Budatínskeho hradu. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Park Budatínskeho hradu. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Žilina 20. apríla (TASR) - Múzeá, galérie, knižnice, kultúrne strediská i divadlá v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktoré sa nachádzajú v historických budovách, kultúrnych pamiatkach a prírodných areáloch, prejdú rekonštrukciou v celkovej výške 1,6 milióna eur.Podľa predsedu ŽSK Juraja Blanára má samosprávny kraj v pôsobnosti 23 kultúrnych organizácií a stará sa o výnimočné pamiatky, ako sú Oravský hrad, Sobášny palác v Bytči, historická lesná železnica vo Vychylovke, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline či Národný dom v Martine. "Mnoho z nich sa nám podarilo zrekonštruovať a dodať im nový vzhľad vďaka financiám z nášho rozpočtu alebo eurofondov. Krok za krokom modernizujeme obľúbené priestory lákajúce domácich i zahraničných návštevníkov a pokračujeme aj tento rok," informoval predseda ŽSK.Najrozsiahlejšie práce sa dotknú Budatínskeho hradu, kde sa ŽSK podarilo získať financie z nórskych a európskych fondov na vytvorenie novej expozičnej miestnosti a obnovu zaujímavej hospodárskej budovy s investíciou vo výške 1,1 milióna eur. Stavebné úpravy plánuje tiež Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Podľa Blanára zateplí samosprávny kraj fasádu Makovického domu, vymení na nej všetky okná i dvere a zároveň zmodernizuje kanalizáciu za približne 150.000 eur."Rekonštrukciou prejde rovnako strecha Liptovskej knižnice v Liptovskom Mikuláši, kde chceme so zateplením začať čo najskôr, keďže bude potrebné uzavrieť oddelenie detskej literatúry, ktoré sa nachádza v podkrovných priestoroch. Budeme sa snažiť, aby opravy obmedzili našich liptovských čitateľov čo najmenej," uviedol predseda ŽSK s tým, že náklady by nemali presiahnuť 200.000 eur.Na Liptove ŽSK investuje aj do areálov Liptovského múzea. Plánovaná je obnova vodojemu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline za 50.000 eur a pokračovanie sanácie na hrade Likava. Ako informoval riaditeľ múzea Martin Krupa, v prvej etape bol hrad najprv očistený od náletov a krovín. "Ide o náročné procesy, preto momentálne pripravujeme projektovú dokumentáciu potrebnú na ďalšie etapy sanácie, ktoré nás čakajú," doplnil.Na Kysuciach kraj vyčlenil 130.000 eur na Kysuckú galériu v Oščadnici. "V blízkosti kaštieľa sme začali stavať depozitár, kam uložíme zbierkové predmety, ktoré nemôžu byť momentálne vystavené. Vytvorenie takéhoto priestoru je veľmi dôležité, keďže obrazy a iné exponáty musia byť uložené v depozite, ktorý spĺňa špecifické podmienky ochrany umeleckých diel," zdôraznil predseda ŽSK s tým, že rekonštrukcia pre milovníkov umenia, ktorí sa rozhodnú kaštieľ navštíviť, neznamená žiadne obmedzenia. Rovnako bez obmedzení budú práce v Slovenskom komornom divadle v Martine, kde ŽSK upraví areál na parkovanie. Za 30.000 eur vybuduje vjazd do suterénu podzemných garáží.Finančné prostriedky ŽSK pôjdu tiež do oravských kultúrnych organizácií. Oravská knižnica v Dolnom Kubíne sa po úspešnej oprave strechy pustí do rekonštrukcie chodieb, schodísk a zábradlí, ŽSK na ňu vyčlenil 20.000 eur. Podľa Blanára pomôže rovnaká suma i Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne na obnovu hygienických zariadení. Peniaze pôjdu aj do Oravskej galérie. Ešte tento rok chce tu ŽSK za 42.000 eur dobudovať lodný výťah v stredisku Slanická osada, odkiaľ každoročne premáva loď na populárnu expozíciu na Slanickom ostrove umenia."Dve tretiny dráhy sú už hotové a zatiaľ čakáme, kým poklesne hladina vody, aby sme mohli pokračovať v betónovaní poslednej časti. Vďaka vlastnému vybaveniu ušetríme tisícky eur, plánujeme preto dokúpiť i elektrický navijak na ťahanie lode," priblížila riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáková. Sezónu na Oravskej priehrade otvorí prvá plavba už 15. mája.