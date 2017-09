ZIMENOVÁ: Vo väčšine škôl chýbajú asistenti či špeciálni pedagógovia

Na archívnej snímke Zuzana Zimenová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. septembra (TASR) - Vo väčšine škôl na Slovensku chýbajú asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia. Upozorňuje na to nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová. Situácia sa na začiatku tohto školského roka podľa jej slov nezlepšila.Na školský rok 2017/2018 žiadali školy financie na takmer 4000 asistentov učiteľa, peniaze dostali na ani nie polovicu." tvrdí Zimenová.Na Slovensku školy odmietajú prijímať deti do prvej triedy aj v prípade ak má dieťa zdravotné znevýhodnenie a škola v mieste jeho bydliska nie je personálne či priestorovo vybavená na to, aby sa dokázala prispôsobiť jeho špeciálnym vzdelávacím potrebám.vysvetlila poslankyňa.V takýchto prípadoch podľa nej dostanú rodičia od škôl odporúčanie, aby využili možnosť odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky a o rok skúsili šťastie znova.upozornila Zimenová.Školský systém na Slovensku nedokáže podľa jej mienky hladko prijímať do škôl žiakov so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením či s poruchami učenia alebo správania. Nie je totiž pripravený pomáhať im vyrovnávať ich hendikep. Pritom počet týchto detí v školách neustále narastá. Možnosť odloženia povinnej školskej dochádzky až na dva roky sa preto hojne využíva, nie je to však v prospech detí. "konštatuje Zimenová.Na rovnaký problém narážajú aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä tie, ktoré žijú vo vylúčených rómskych komunitách. Podľa Zimenovej keďže majú odmalička menej podnetov na svoj osobný rozvoj, pri zápise do školy nekomunikujú na očakávanej úrovni a nevedia preukázať zručnosti, ktoré väčšina ich rovesníkov hravo zvládne. Tieto deti vyžadujú pri nástupe do prvej triedy špeciálny prístup, vďaka ktorému by mohli ostatných spolužiakov "dobehnúť".uzavrela poslankyňa.