Žitňanská a Kaliňák sa osobne stretnú na tému policajnej inšpekcie

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) a minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) sa osobne stretnú, aby sa pokúsili nájsť zhodu na nových pravidlách fungovania Inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR (tzv. policajnej inšpekcie). K úplnej dohode sa doteraz nepodarilo dospieť v rámci medzirezortnej pracovnej komisie. Osobnú schôdzku potvrdili ministri v stredu (27.9.) po zasadnutí vlády. Termín zatiaľ určený nebol.priblížila Žitňanská. Predpokladá, že stretnutie sa uskutoční v krátkom čase.uviedol Kaliňák. Bodov nezhody nie je podľa neho veľa.doplnil.Úlohu posilniť nezávislosť kontroly ozbrojených zborov si predsavzala súčasná vládna koalícia v programovom vyhlásení vlády. Jej splnenie dostalo na starosť ministerstvo vnútra, do komisie nominovalo svojho zástupcu ministerstvo spravodlivosti. Pôvodne avizovaný termín predloženia návrhu do polovice roku rezort vnútra nedodržal. Kaliňák v stredu avizoval, že tak učinia do konca roka.Ministerka Žitňanská predstavila v marci svoj návrh, jeho podstatou je, aby trestné činy príslušníkov všetkých ozbrojených zborov na Slovensku prešetrovala jedna spoločná inšpekcia. Navrhuje samostatný útvar na Generálnej prokuratúre (GP) s vyšetrovacou právomocou. Minimálne by sa podľa nej mala spojiť policajná inšpekcia s inšpekciou prešetrujúcou prehrešky príslušníkov Zväzu väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).Situáciu vo vlastnom rezorte totiž ministerka vníma ešte horšie ako v rezorte ministerstva vnútra, kde je policajná inšpekcia podriadená ministrovi, čo je predmetom permanentnej kritiky. V čase jej predchodcu bol odbor väzenstva na ministerstve, ktorý tieto veci zabezpečoval, presunutý priamo pod ZVJS. Zbor tak dnes de facto prešetruje sám seba.Kaliňák takýto model odmieta, čo potvrdil aj v stredu.vysvetlil. Je presvedčený, že prechod inšpekcie pod Generálnu prokuratúru sa ani technicky nedá zrealizovať a odporuje nastaveniu trestného zákonodarstva. GP podľa Kaliňáka nemá k dispozícii potrebné prostriedky.ozrejmil s tým, že prokuratúra takouto "kriminálkou" nedisponuje.Minister presadzuje, aby dozor nad trestným stíhaním policajtov viedla osobitná zložka prokuratúry, aby bol parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť odvolacím orgánom voči podnetom občanov a aby každé zastavujúce uznesenie v prípade stíhania policajtov bolo povinne preskúmané prokuratúrou.argumentuje.