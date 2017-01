ŽITŇANSKÁ: Pôrodné asistentky by mali mať pri rodičkách viac právomocí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. januára (TASR) - Pôrodné asistentky by mohli poskytovať rodičkám starostlivosť pred aj po pôrode, pričom by to mali hradené z verejného zdravotného poistenia. S týmto návrhom dnes ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) oslovila europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA). Nechce tým nahradiť gynekológov či pediatrov. Takáto starostlivosť môže podľa prispieť k zvýšenej individuálnej starostlivosti.Drucker má záujem sestrám a pôrodným asistentkám posilniť kompetencie, a to aj v oblasti domáceho ošetrovateľstva. Hovoril o tom v utorok (10. 1.). Rezort im chce napríklad umožniť, aby mohli predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, ktoré doteraz nemohli. "uviedla Žitňanská.Rovnako ako pôrodné asistentky v EÚ, aj pôrodná asistentka na Slovensku vykonáva regulované povolanie. Pôrodná asistentka poskytuje starostlivosť v pôrodnej asistencii v ambulantnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti, ale aj v prirodzenom sociálnom prostredí ženy.povedala europoslankyňa.Legislatívne normy v súčasnosti umožňujú pôrodnej asistentke odvádzať fyziologický pôrod v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, umožňujú žene slobodný výber zariadenia, v ktorom porodí svoje dieťa a slobodný výber lekára alebo pôrodnej asistentky, ktorí ju budú pri pôrode sprevádzať a dohliadať na jeho priebeh.," povedala Žitňanská. Za poradňu by bol podľa nej aj naďalej zodpovedný gynekológ. Ten by mal podľa europoslankyne riešiť rodičku aj v prípade vzniku vážnejších problémov.Zdravotnú starostlivosť pod názvom pôrodná asistencia uhrádza i jedna z troch zdravotných poisťovní na Slovensku. V rámci prenatálnej a postnatálnej starostlivosti má zazmluvnených 13 licencovaných pôrodných asistentiek v rôznych regiónoch Slovenska.