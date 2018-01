Žitňanská: Súdna rada môže byť doplnená pred voľbou do Luxemburgu

Na archívnej snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. januára (TASR) – V súčasnosti nekompletná Súdna rada by mohla byť doplnená ešte pred voľbou kandidáta na post sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Snažiť sa o to bude ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Rozprávať sa o tom chce s koaličnými partnermi.Súdna rada má opakovanú voľbu kandidáta luxemburského súdu naplánovanú na 29. januára. V celkom 18-člennom vrcholnom orgáne súdnictva sú v súčasnosti neobsadené až tri kreslá, keď parlament stále nezvolil jedného z troch svojich zástupcov a dvoch zástupcov nenominovala vláda. Hrozí, že sa pri voľbe nepodarí nájsť potrebnú väčšinu desiatich hlasov pre jedného z trojice uchádzačov o prestížny medzinárodný súdny post.uviedla v stredu (17.1.) na pôde Úradu vlády Žitňanská.odpovedala na otázku, či je doplnenie reálne.Národná rada SR svojho zástupcu s najväčšou pravdepodobnosťou nestihne dovoliť. Jej najbližšia schôdza sa začína 30. januára, teda až deň po voľbe v Súdnej rade. Vládna strana Smer-SD tiež zatiaľ nepredstavila kandidáta, ktorý má nahradiť štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú. Tá sa vzdala kandidatúry po tom, ako sa proti nej postavil koaličný partner - strana Most-Híd.Naopak, stihnúť by to mohla vláda, kde už má ministerka Žitňanská vybratých adeptov z akademického prostredia. Ich mená zatiaľ verejnosti nepredstavila.Slovensko má problém z obsadením medzinárodného súdneho postu, keď boli poradným výborom Rady EÚ odmietnutí už dvaja jeho kandidáti. Súdna rada bude voliť kandidáta po štvrtý raz spomedzi trojice Ján Mazák, Ivan Rumana a Michal Kučera. K týmto menám sa Žitňanská nechcela konkrétne vyjadrovať.uviedla ministerka, ktorá v tomto prípade nevyužila svoju právomoc nominovať potenciálneho kandidáta do voľby v Súdnej rade.uviedla Žitňanská.vyjadrila vieru, že sa januárová voľba vydarí.Slovensku sa podarilo získať jedno z 12 miest dodatočných sudcov, ktoré pribudli na Všeobecnom súde EÚ v rámci jeho reformy. Miesto už malo byť obsadené, súdu tak v súčasnosti náš sudca chýba a musí sa zaobísť bez neho. Dvaja predošlí kandidáti - Mária Patakyová a Radoslav Procházka - neuspeli a boli odmietnutí poradným výborom Rady EÚ. Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzštiny, ktorá je pracovným jazykom v luxemburskom súde, Procházka pre nedostatok morálnej integrity.