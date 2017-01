ŽITŇANSKÁ: Za zápisom J. Širokého je aj tlak protischránkového zákona

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vidí za faktom, že podnikateľ Juraj Široký je už vedený ako jediný konečný užívateľ výhod stavebnej spoločnosti Váhostav, aj tlak nového protischránkového zákona, ktorý začne platiť od 1. februára. Žitňanská to uviedla po dnešnom zasadnutí vlády.“ reagovala ministerka.Široký sa priznal k vlastníctvu Váhostavu teraz, v minulosti ho odmietal a nefiguroval ani v registri konečných užívateľov výhod. ÚVO potvrdil, vo veci zverejnených konečných užívateľov výhod vydal pri Váhostave rozhodnutie. Podľa SME a Denníka N mal stavebný gigant dostať aj pokutu.Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, podrobnosti vrátane výšky pokuty preto nie sú známe. Podľa doterajšieho zákona môže pokuta v takýchto prípadoch dosiahnuť 10.000 až jeden milión eur. Nový protischránkový zákon sankcie sprísni. Nepravdivé informácie v registri partnerov verejného sektora môžu byť potrestané aj odobratím hospodárskeho prospechu, alebo výmazom partnera verejného sektora z registra. Žitňanská nevylučuje, že príklad Širokého budú nasledovať aj ďalší.doplnila Žitňanská.Široký v minulosti vlastníctvo spoločnosti odmietal a nefiguroval ani v registri konečných užívateľov výhod. Ako upozornil Denník N, pôvodne v ňom Váhostav zverejnil len troch členov štatutárneho orgánu.povedal Široký vlani v apríli na súde s denníkom.reagoval hovorca stavebnej spoločnosti Tomáš Halán." citoval Denník N Halána.Nový zákon o partneroch verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu o boji proti praniu špinavých peňazí. Pokrýva všetky formy nakladania s verejnými zdrojmi. Firmy uchádzajúce sa o ne budú povinné registrovať sa v registri partnerov verejného sektora a zverejniť vlastnícku štruktúru, až na úroveň konečného užívateľa výhod.Na internete verejne dostupný register má viesť Okresný súd v Žiline. Údaje v ňom budú prechádzať procesom preventívnej verifikácie tretími osobami – advokátmi, bankami, daňovými poradcami, audítormi a v rámci pripomienkovania bol okruh rozšírený aj o notárov. Budú podávať návrh na zápis partnera verejného sektora do registra a budú spoluzodpovední za pravdivosť údajov. V opačnom prípade hrozia sankcie, ktoré by mali byť citeľne odstrašujúce.