Zlaté Moravce chcú obnoviť činnosť občianskej poriadkovej služby

Zlaté Moravce 16. augusta (TASR) – Mesto Zlaté Moravce sa rozhodlo obnoviť miestnu občiansku poriadkovú službu. Štyria členovia z radov občanov by mali dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci, mali by byť nápomocní hliadke Policajného zboru SR a mestskej polícii. Podľa vedenia mesta by mali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby vykonávať dohľad nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí počas ich cesty do školy, prípadne upozorňovať na dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke.Miestna občianska poriadková hliadka v Zlatých Moravciach fungovala od novembra 2014 do septembra 2015, nie všetci poslanci však boli s jej činnosťou spokojní. Problémy priznal aj náčelník Mestskej polície v Zlatých Moravciach Marián Takáč. Podľa jeho slov bol problém vybrať z tých uchádzačov, ktorí prišli a ktorí musia projektu vyhovovať. „Poučili sme sa, do budúcnosti si dáme pozor pri výberových konaniach. Pomoc pri udržiavaní poriadku v meste však uvítame,“ povedal.Projekt občianskych hliadok je nastavený na tri roky. Mesto si od neho sľubuje zvýšenie zamestnanosti v marginalizovaných komunitách a zvýšenie dohľadu nad poriadkom v uliciach Zlatých Moraviec. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na 100.805 eur. Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje. V prípade schválenia žiadosti získa mesto dotáciu vo výške 95.765 eur, mestskí poslanci schválili spolufinancovanie vo výške 5040 eur. Podľa primátora Dušana Husára by v prípade úspešnosti projektu mohla byť občianska hliadka funkčná už na jeseň tohto roka.