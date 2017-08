Zlatou prekážkárkou v behu na 3000 m je Američanka Coburnová

Na archívnej snímke uprostred Bahrajnčanka Ruth Jebetová pózuje so zlatou medailou v behu na 3000 m prekážok na OH v brazílskom Riu de Janeiro. Striebro získala Hyvin Kiyeng Jepkemoiová z Kene (vľavo), bronz Američanka Emma Coburnová (vpravo). Foto: TASRAP Foto: TASRAP





Finálové výsledky



ženy



3000 m prek.: 1. Emma Coburnová 9:02,58 min, 2. Courtney Frerichsová (obe USA) 9:03,77, 3. Hyvin Kiyeng Jepkemoiová 9:04,03, 4. Beatrice Chepkoechová (obe Keňa) 9:10,45, 5. Ruth Jebetová (Bahr.) 9:13,96, 6. Celliphine Chepteek Chespolová (Keňa) 9:15,04

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. augusta (TASR) - V behu na 3000 m prekážky si zlato na atletických MS v Londýne v piatok vybojovala Američanka Emma Coburnová v rekorde šampionátu 9:02,58 minúty. Nečakanú nadvládu USA na účet favorizovaných Keňaniek umocnila strieborná Courtney Frerichsová v osobnom rekorde 9:03,77, až tretia dobehla prvá z kenskej skupiny Hyvin Kiyeng Jepkemoiová s 9:04,03.Kurióznu situáciu spôsobila pri úvodnom slimačom tempe Keňanka Chepkoechová, ktorá zablúdila a neodbočila do sektoru vodnej prekážky. Tempo na čele udávala Jebetová z Bahrajnu, pole sa roztrhalo a do záverečného kola sa vbiehalo v pätici. Záver bol v znamení Američaniek, zlatej Coburnovej a striebornej Frerichsovej, pre Keňu zostal len bronz Jepkemoiovej.Ženský "stípl" mal na piedestál vyniesť najmä Keňanku Chespolovú, ktorá by si to najviac zaslúžila, no dosť vyhorela. Len 18-ročná favoritka ako jediná v tomto roku zlomila bariéru deviatich minút a úlohu svetovej jednotky v Londýne nepotvrdila. Proti nej stáli najmä krajanky, no aj Ruth Jebetová z Bahrajnu, olympijská víťazka z Ria. Vtedy zdolala krajanku, obhajkyňu titulu Jepkemoiovú i Američanku Coburnovú, teraz však vládla Coburnová.