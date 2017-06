Zmenou zákona zostanú milióny Američanov bez zdravotného poistenia

Ilustračné foto Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Washington 27. júna (TASR) - Nový návrh na zmenu systému zdravotného poistenia by do roku 2026 pripravil o zdravotné poistenie 22 miliónov Američanov, uviedli v pondelok nezávislí analytici.Proti tomuto návrhu, ktorí predstavili senátori minulý týždeň, sú opoziční demokrati. Obávajú sa, že v prípade jeho prijatia by v roku 2026 zostalo bez poistenia dovedna 49 miliónov obyvateľov USA. Keby zostal v platnosti súčasný zákon, bolo by to len 28 miliónov Američanov, uviedla dnes agentúra DPA.Na druhej strane by však prijatie nového zákona znížilo štátny deficit počas nasledujúcich desiatich rokov o 321 miliárd dolárov.Nový návrh ráta aj s menšími škrtmi v programe Medicaid, ktorý je určený pre sociálne slabších, a tiež so zrušením dane pre Američanov s vysokými príjmami, z ktorej federálna pokladňa časť programu Medicaid financovala.Predkladatelia návrhu dúfajú, že sa o ňom bude hlasovať do konca týždňa - ešte pred letnými prázdninami.Vlastný návrh zákona o reforme zdravotníctva schválila Snemovňa reprezentantov ako náhradu za Obamacare ešte v máji tohto roka. Ide doteraz o Trumpovo najväčšie legislatívne víťazstvo, hoci návrh čaká ešte schvaľovanie v Senáte.