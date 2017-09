Zmeny v štátnych sviatkoch uzavreli rokovací deň parlamentu

Na archívnej snímke sprava poslanci Jozef Prokeš Vladimír Bajan a Milan Ftáčnik prinášajú Ústavu, štátny znak, pečať a vlajku SR v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade 3. septembra 1992. Foto: TASR/Peter Brenkus Na archívnej snímke sprava poslanci Jozef Prokeš Vladimír Bajan a Milan Ftáčnik prinášajú Ústavu, štátny znak, pečať a vlajku SR v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade 3. septembra 1992. Foto: TASR/Peter Brenkus

Bratislava 12. septembra (TASR) - Zoznam pätice štátnych sviatkov, ktoré sú v slovenskom kalendári, by sa mal pozmeniť. Navrhujú to poslanci SaS v novele zákona o štátnych sviatkoch, o ktorej snemovňa rokovala v závere šiesteho dňa 19. schôdze Národnej rady SR.Liberáli navrhujú, aby bol štátnym sviatkom 28. október, teda deň, keď v roku 1918 vznikla Československá republika. Keďže nechcú rozširovať počet štátnych sviatkov, žiadajú, aby sa 1. september - Deň Ústavy SR zmenil zo štátneho sviatku na pamätný deň.V stredu 13. septembra budú poslanci pokračovať rokovaním o poslaneckých návrhoch, ktoré majú definitívne schváliť. Je medzi nimi aj kritizovaná koaličná novela zákona o pamäti národa. Poslanci Smeru-SD a SNS navrhujú aj novelu, vďaka ktorej by účastníci národného boja za oslobodenie a vdovy a vdovci po týchto osobách mali dostávať vyššie príspevky.Hovoriť sa má aj o zavedení nových štátnych cien. Vláda by mala udeľovať Štátnu cenu Alexandra Dubčeka a po úprave návrhu kabinetom by svoju štátnu cenu mal mať aj predseda parlamentu, a to Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana.Parlament sa bude zaoberať aj návrhom na zvolenie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vláda si vybrala ako kandidáta Miroslava Hliváka. Zvolila ho spomedzi deviatich uchádzačov, ktorých verejne vypočula.Kabinet sa rozhodol pre kandidáta, ktorý neprichádza z prostredia samotného úradu. Hlivák je právnik, ktorý označil za tri základné piliere svojho projektu pre ÚVO profesionalizáciu úradu, predvídateľnosť jeho konania a rozhodovania a výchovu novej generácie odborníkov v oblasti verejného obstarávania.