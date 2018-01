Zoido: Španielsko zabráni Puigdemontovi dostať sa do Katalánska

Carles Puigdemont na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 23. januára (TASR) - Španielska vláda podniká opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť zosadenému katalánskemu expremiérovi Carlesovi Puigdemontovi v návrate do Španielska, a to aj inkognito. Vo vysielaní španielskej televízie TVE to v utorok vyhlásil španielsky minister vnútra Juan Ignacio Zoido.Zoido ubezpečil, že príslušné orgány Španielska robia všetko pre to, aby Puigdemontovi zabránili vrátiť sa do krajiny inkognitoMožný Puigdemontov pokus o návrat do Katalánska sa očakáva v súvislosti s tým, že je zatiaľ jediným kandidátom na zostavovanie novej katalánskej vlády, ktorá má vzniknúť na základe výsledkov predčasných volieb do katalánskeho parlamentu.Konanie týchto volieb nariadil Madrid, keď vlani na jeseň v dôsledku pokračujúcich snáh o vyhlásenie nezávislej katalánskej republiky aktivoval článok 155 španielskej ústavy a prebral správu nad regiónom.Puigdemontovi pri návrate do Španielska hrozí zatknutie, vzatie do väzby a stíhanie za rebéliu, spreneveru verejných prostriedkov, korupciu a poburovanie.Zoido poznamenal, že on osobne je celou situáciou veľmi znepokojený,ako Puigdemont. Minister uviedol, že experti Občianskej gardy a španielskej národnej polície budúdo Španielska. Upozornil pritom, žea dá sa prekročiť i za pomoci vrtuľníka, ultraľahkého lietadla či lode.Minister v televízii Puigdemonta obvinil, žezo zahraničia, varoval ho však, že, pričom pripomenul prípady troch už uväznených katalánskych poslancov.Zoido poznamenal, že Puigdemont uniká pred španielskou justíciou a. Pripomenul tiež, že právnici katalánskeho parlamentu už upozornili, že podľa zákona nie je možné ujať sa funkcie predsedu vládyako to Puigdemont avizoval.v katalánskej vláde, uzavrel Zoido.