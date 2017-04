ZOJ píše poslancom, aby eliminovali politické zásahy do súdnej moci

Katarína Javorčíková, archívna snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 20. apríla (TASR) - Sudcovia zo združenia Za otvorenú justíciu (ZOJ) píšu poslancom Národnej rady SR. Dôvodom je nedôvera občanov v slovenské súdy. Žiadajú, aby za to aj poslanci prevzali svoj podiel zodpovednosti a eliminovali politické zásahy do súdnej moci.pripomína ZOJ výsledky porovnávacieho hodnotenia členských štátov Európskej únie za rok 2016, ktoré pravidelne spracúva Európska komisia.Takáto nedôvera súvisí podľa ZOJ s názorom, že slovenské súdy sú pri rozhodovaní pod nátlakom vlády alebo politikov.uviedla prezidentka ZOJ Katarína Javorčíková.Za stav súdnictva zodpovedá podľa ZOJ súdna moc rovnakou mierou ako vládna a zákonodarná moc.píšu sudcovia v liste poslancom.Bolo by podľa nich potrebné urobiť serióznu analýzu príčin tohto stavu a prijať účinné opatrenia. ZOJ vníma ako možnú príčinu v tom, že ľudia cítia prenikanie politiky do súdnictva.obracia sa ZOJ na poslancov.Podľa sudcov by mal byť predovšetkým rešpektovaný princíp nominovať do sudcovských funkcií osoby, ktoré nie sú aktívne politicky činné a nie sú spojené s konkrétnou politickou stranou.doplnila Javorčíková.Na sudcoch je podľa ZOJ predovšetkým zodpovednosť nepodľahnúť akýmkoľvek politickým tlakom na ich rozhodovaciu činnosť.uzavrela prezidentka ZOJ.List dávajú poslanci na vedomie aj ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej a predsedníčke Súdnej rady SR Jane Bajánkovej.