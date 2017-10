Zomrel karikaturista a autor večerníčkov pre deti Vladimír Renčín

Český karikaturista Vladimír Renčín. Foto: Facebook - fun page Vladimír Renčín Foto: Facebook - fun page Vladimír Renčín

Praha 5. októbra (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel včera český ilustrátor a karikaturista Vladimír Renčín. S odvolaním sa na Českú televíziu (ČT) o tom informoval webový spravodajský portál Novinky.cz.Renčínove kreslené vtipy boli spojené s časopismi Mladý svět, Dikobraz či s denníkom Právo. Spolu s Vladimírom Jiránkom, Václavom Teichmannom, Miroslavom Kemelom a Štěpánom Marešom patril medzi najvýznamnejších českých kresliarov uplynulých desaťročí.Prispieval aj do mnohých zahraničných periodík, napríklad do nemeckých Bild der Wissenschaft, Die Zeit či Geo, britského New Scientist alebo amerického Time.Po absolvovaní strednej ekonomickej školy pracoval ako redaktor a fotograf. Kresleniu na plný úväzok sa venoval od roku 1965. Okrem karikatúr ilustroval aj desiatky kníh a bol i autorom animovaných večerníčkov pre deti. V 70. rokoch ho vyšetrovala Štátna bezpečnosť a niekoľko rokov nemohol publikovať.Renčín mal vyše sto samostatných výstav v Česku i v zahraničí. Bol veľmi žiadaným ilustrátorom nielen zábavných knižiek, ale aj odborných publikácií, ktoré svojim inteligentným a kultivovaným humorom odľahčil. V roku 2011 ho vtedajší prezident ČR Václav Klaus vyznamenal medailou Za zásluhy.Jeho pracovné nasadenie prerušila až vážna choroba, pre ktorú sa stiahol do ústrania.