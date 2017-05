Zomrel politológ Zbigniew Brzezinski, niekdajší poradca J. Cartera

Zbigniew Brzezinski, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Washington 27. mája (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel v piatok americký politológ poľského pôvodu Zbigniew Brzezinski, ktorý bol v minulosti národno-bezpečnostným poradcom prezidenta USA Jimmyho Cartera. Prostredníctvom sociálnych médií to v noci nadnes oznámila jeho dcéra, televízna moderátorka Mika Brzezinská.Brzezinski počas svojej kariéry prispel k odstráneniu ekonomických bariér medzi Sovietskym zväzom, Čínou a Západom, ako aj k zblíženiu niekdajších prezidentov Egypta a Izraela, a tým k uzavretiu mierových dohôd z Camp Davidu. Jeho prácu pre Cartera v rokoch 1977-81 však poznačila taktiež dlhotrvajúca rukojemnícka dráma na veľvyslanectve USA v Teheráne.V ostatných rokoch sa zapájal do procesov zameraných na začlenenie bývalých sovietskych republík do NATO.Zbigniew Brzezinski sa narodil 28. marca 1928 vo Varšave. Bol absolventom americkej Harvardovej univerzity. Pochádzal z rodiny poľského diplomata, ktorá v roku 1938 emigrovala do Kanady a neskôr žila v USA. V roku 1960 sa stal mimoriadnym profesorom verejného práva a správy štátu na Kolumbijskej univerzite v New Yorku.Brzezinski rozpracoval koncepciu zahraničnej politiky americkej Demokratickej strany. Už pred nástupom J.F. Kennedyho do úradu prezidenta USA bol jeho poradcom pre východnú politiku. Pracoval pre Edwarda Kennedyho, Henryho Jacksona, Waltera Mondala a Huberta Humphreyho ako poradca pre medzinárodné záležitosti. V roku 1977 sa stal poradcom prezidenta USA Jamesa Cartera pre otázky národnej bezpečnosti.Brzezinski v rámci svojej návštevy Slovenska vystúpil v máji 2001 s prejavom na bratislavskej konferencii Európske nové demokracie: líderstvo a zodpovednosť. Na konferencii sa zúčastnili premiéri a vicepremiéri vlád deviatich krajín usilujúcich sa o členstvo v NATO a Chorvátska.Brzezinski patril k podporovateľom americkej neziskovej organizácie Friends of Slovakia, ktorá vznikla v roku 2001 vo Washingtone. V roku 2001 sa stal predsedom akčnej komisie USA-EÚ-Slovensko, ktorej cieľom bolo odporúčať praktické riešenia pri transformácii slovenskej spoločnosti a ekonomiky, pomáhať rastu investícií na Slovensku a prispieť k úsiliu Slovenskej republiky stať sa členom Európskej únie a NATO.Akčnú komisiu založila americká mimovládna organizácia Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) a slovenská Spoločnosť pre zahraničnú politiku.Brzezinski sa podieľal na práci viacerých zahraničnopolitických grémií v USA, bol poradcom inštitútu CSIS a profesorom na Fakulte pokročilých medzinárodných štúdií Univerzity Johna Hopkinsa vo Washingtone. Spojené štáty ho v roku 1981 ocenili medailou prezidenta za jeho úlohu pri normalizácii vzťahov medzi USA a Čínou a za jeho príspevok k ľudským právam a národnej bezpečnosti USA. V roku 1995 dostal poľské ocenenie Rad bieleho orla za pomoc pri získaní nezávislosti Poľska od Sovietskeho zväzu.Brzezinski bol aj komentátorom, ktorý vystupoval v domácich i zahraničných televíznych reláciách, a prispieval do svetových mienkotvorných periodík. Bol autorom mnohých kníh.