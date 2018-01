Zomrel posledný člen klasickej zostavy skupiny Motörhead Eddie Clarke

Na snímke členovia britskej rockovej skupiny Motörhead -zľava Eddie Clarke, Phil Taylor a Lemmy Kilmister Foto: Teraz.sk/Twitter Foto: Teraz.sk/Twitter

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. januára (TASR) - Vo veku 67 rokov zomrel v stredu posledný žijúci člen "klasickej" zostavy britskej rockovej skupiny Motörhead, gitarista Eddie Clarke. Hudobník skonal na zápal pľúc, informoval vo štvrtok denník The Guardian.Clarke hral v tejto formácii so spevákom a hráčom na basovú gitaru Lemmym Kilmisterom a s bubeníkom Philom Taylorom v rokoch 1976-1982. So skupinou vydal štúdiové albumy Motörhead (1977), Overkill (1979), Bomber (1979), Ace of Spades (1980) a Iron Fist (1982). Počas tohto obdobia skupina vydala aj koncertný album No Sleep 'til Hammersmith (1981).Clarke okrem hry na gitaru naspieval i viacero skladieb. Po svojom odchode z Motörhead založil vlastnú rockovú skupinu Fastway, ktorá nahrala sedem štúdiových albumov. Na konte má Eddie Clarke aj dve sólové štúdiové platne.S jeho smrťou odišla podľa zmieneného denníka najslávnejšia zostava skupiny Motörhead; Phil Taylor zomrel na zlyhanie pečene v novembri 2015 ako 61-ročný, Lemmy Kilmister zomrel o mesiac neskôr na rakovinu vo veku 70 rokov.