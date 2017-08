Zomrel renomovaný poľský dramatik a scenárista Janusz Glowacki

Janusz Glowacki Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 19. augusta (TASR) - Renomovaný poľský dramatik, prozaik fejtonista a scenárista v jednej osobe Janusz Glowacki zomrel dnes vo veku 79 rokov.S odvolaním sa na manželku zosnulého, ukrajinskú pesničkárku Olenu Leonenkovú-Glowackú o tom informovala spravodajská televízia TVN24.Rodák z Poznane, absolvent štúdia polonistiky na Varšavskej univerzite zverejnil literárny debut ešte v roku 1960.Stúpenci poľskej kinematografie či prác režiséra Andrzeja Wajdu si istotne spomenú film Poľovačka na muchy (1969), ktorý sa opieral o Glowackého predlohy.Ešte slávnejším scenárom zosnulého je však predloha filmu Rejs (Plavba, 1970) režiséra Mareka Piwowského. Táto snímka je označovaná za najlepšiu poľskú filmovú komédiu histórie.Glowacki opustil rodnú vlasť po vyhlásení výnimočného stavu v Poľsku z roku 1981 a usadil sa v New Yorku. Za divadelnú hru Antigona v New Yorku sa tam dočkal nominácie na ocenenie The Charles MacArthur Award a za rovnaké dielo aj ceny magazínu Time pre jednu z najlepších divadelných hier roka.Zosnulý, ktorý sa po spoločenských zmenách v Poľsku vrátil do vlasti a žil striedavo doma i v zámorí, bol laureátom množstva poľských i zahraničných ocenení vrátane Ceny Asociácie amerických divadelných kritikov, Ceny Czeslawa Milosza či Ceny Gustaw (nesúcej meno renomovaného poľského herca Gustawa Holoubka). V roku 2014 si z rúk vtedajšieho poľského prezidenta Bronislawa Komorowského prevzal vysoké štátne vyznamenanie.Glowackého dielo Good Night, Džerzi (2010) je dostupné na slovenskom knižnom trhu v preklade do češtiny.