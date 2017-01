Zomrel výtvarník Tyrus Wong, autor Bambiho

Tyrus Wong

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Americký ilustrátor čínskeho pôvodu sa dožil 106 rokov. BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Vo veku 106 rokov zomrel americký výtvarný umelec čínskeho pôvodu Tyrus Wong, ktorý sa podieľal na vzniku animovaného filmu Bambi (1942) z produkcie Walta Disneyho.Wong skonal doma v Los Angeles obklopený svojou rodinou.uviedli v reakcii na jeho úmrtie predstavitelia Walt Disney Family Museum., pôvodným menom Wong Gen Yeo, sa narodil 25. októbra 1910 v čínskom Tajšane, odkiaľ však ako deväťročný spolu s otcom emigroval do USA. Jeho matka a sestra zostali v Číne, pričom Wong sa s nimi už nikdy nestretol. V Los Angeles vyštudoval na umeleckej škole Otis College of Art and Design a následne začal v roku 1938 pracovať pre filmové štúdio spomínaného Walta Disneyho, kde sa podieľal na filme Bambi.Od Disneyho však v roku 1941 odišiel a o rok neskôr sa zamestnal ako ilustrátor v spoločnosti Warner Bros., kde pôsobil až do roku 1968. Okrem toho maľoval obrazy, vytváral litografie a po odchode do dôchodku začal venovať výrobe šarkanov. S manželkou Ruth Ng Kim, ktorá zomrela v roku 1995, mal tri dcéry.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.