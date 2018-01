Zomrela americká oscarová herečka Dorothy Malone

Predstavila sa v desiatkach filmov

DALLAS 20. januára (WebNoviny.sk) - Vo veku 93 rokov zomrela v piatok v Dallase americká herečka Dorothy Malone, známa najmä z filmu Written on the Wind (1956), za ktorý získala Oscara. Herečka zomrela v domove dôchodcov, a to len niekoľko dní pred dovŕšením veku 94 rokov. O úmrtí informovala jej dcéra Mimi Vanderstraaten.Dorothy Malone sa narodila 30. januára 1925 v Chicagu a do sveta filmu vstúpila ako osemnásťročná v roku 1943. V priebehu piatich dekád sa predstavila v desiatkach filmov, no najväčšiu popularitu jej priniesla oscarová rola alkoholičky a nymfomanky v snímke Written on the Wind. Podobné roly jej potom režiséri zverovali aj naďalej.„Odvtedy som bola stále iba neverná, opitá a zameraná na sex - samozrejme, na filmovom plátne," zhodnotila herečka neskôr svoju filmovú kariéru. Posledným filmom, v ktorom sa predstavila, bol kasový trhák z roku 1992 Základný inštinkt.Slávu prinieslo herečke aj účinkovanie v seriáli Peyton Place (1964-1969), v ktorom stvárnila titulnú rolu majiteľky kníhkupectva Constance Mackenzie, ktorá ukrýva temné tajomstvo súvisiace s jej dcérou Allison.Tú si zahrala vtedy 19-ročná Mia Farrow, pre ktorú tento seriál znamenal začiatok kariéry. „Zbohom Dorothy Malone, moja báječná filmová mama," rozlúčila sa v piatok Farrow s Dorothy Malone na Twitteri.Malone sa trikrát vydala a trikrát rozviedla, s prvým manželom, francúzskym hercom Jacquom Bergeracom, mala dve dcéry.Sama často hovorila, že bola vydatá len dva a pol-krát, pretože jej druhé manželstvo s burzovým maklérom Robertom Tomarkinom bolo po šiestich týždňoch anulované. „Nemala som veľké šťastie na mužov. Mala som vždy tendenciu pripisovať im pozitívne vlastnosti, ktorými neoplývali," zverila sa herečka v nedávnom rozhovore.