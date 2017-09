Zrážku s vlakom v Prievidzi neprežil jeden muž, vlaky meškajú

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Prievidza 17. septembra (TASR) - Po zrážke s vlakom pri nákladnej stanici v Prievidzi zahynula dnes krátko pred 13.00 h jedna osoba. Nehoda zapríčinila meškanie viacerých vlakov. Informáciu pre TASR potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavliková."Podľa našich informácií išlo o muža, ktorý sa neoprávnene pohyboval v koľajisku. Doprava v úseku Prievidza - Nováky bola z dôvodu dokumentovania a vyšetrovania nehody prerušená do 14.15 h. V súčasnosti je už obnovená," opísala Pavliková.Na mieste zasahovala aj rýchla lekárska pomoc. "Po príchode na miesto udalosti skonštatoval lekár úmrtie u muža, ktorý pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedol Andrej Hirjak z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.Ako doplnil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč, v dôsledku tragickej udalosti zaznamenali meškanie dva regionálne expresy a dva osobné vlaky. "Expres smerujúci z Bratislavy do Prievidze mal meškanie približne 60 minút, v opačnom smere z Prievidze do Bratislavy mešká 107 minút. Osobný vlak z Prievidze do Lužianok má meškanie 70 minút a z Nových Zámkov do Prievidze 50 minút," vymenoval.