Zreľákov prvý súťažný gól za Norimberg, zariadil remízu v Ingolstadte

Adam Zreľák, archívna snímka.

Ingolstadt 15. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Adam Zreľák si v nedeľu otvoril gólový účet v drese 1. FC Norimberg. V zápase 30. kola druhej nemeckej Bundesligy na pôde Ingolstadtu vyrovnal v 74. minúte na konečných 1:1 iba po štvorminútovom pobyte na ihrisku.Pre Zreľáka to bol premiérový súťažný gól za Norimberg, vlani skóroval za nemecký tím v rámci prípravy na novú sezónu v súboji so štvrtoligistom VfR Garching.Dvadsaťtriročný bývalý kapitán reprezentácie SR do 21 rokov prišiel do Norimbergu z FK Jablonec v lete 2017. Jeho pôsobenie v tíme však nahlodali zranenia. V septembri minulého roka utrpel na tréningu zlomeninu predpriehlavkovej kosti na pravej nohe a v Mníchove sa podrobil operácii. V januári si počas tréningového kempu vo Valencii zasa roztrhol svalové vlákno v pravom stehne.Norimberg je v tabuľke druhej nemeckej ligy na postupovom 2. mieste, na vedúci Düsseldorf stráca dva body.Ingolstadt - Norimberg 1:1 /A. Zreľák (Norimberg) nastúpil v 70. min a v 74. min strelil gól/