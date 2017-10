ZŠ Vajanského v Lučenci vznikla v 80.rokoch ako komplexný areál

Na snímke je jazierko a za ním hmyzí hotel pri Základnej škole na Vajanského ulici v Lučenci, 9. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Caban Na snímke je jazierko a za ním hmyzí hotel pri Základnej škole na Vajanského ulici v Lučenci, 9. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Caban

Lučenec 9. októbra (TASR) – Do 80. rokov minulého storočia siaha história Základnej školy (ZŠ) na Vajanského ulici v Lučenci. Podľa slov jej riaditeľky Jany Kamenskej v minulom školskom roku oslávili 35. výročie svojho založenia.„Je to typická sídlisková škola, postavená tak, ako sa v tom čase stavali typizované školy. Dieťa vojde ráno do školy a kým z nej popoludní neodíde, nemusí sa presúvať z budovy do budovy. Všetko máme pod jednou strechou,“ uviedla riaditeľka s tým, že ZŠ sa od začiatku sústreďovala na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a slúžila nielen pre okolité lučenecké sídliská, ale aj ako spádová škola pre obce z blízkeho okolia. „Niektoré majú totiž len prvý školský stupeň, prípadne vôbec nemajú ZŠ,“ dodala.Školu v čase jej výstavby vybudovali ako komplexný areál so všetkým potrebným vybavením, takže v nasledujúcich obdobiach podľa Kamenskej nebolo potrebné dostavovať prípadné ďalšie budovy. „Jediné, čo sa dobudovalo, sú ihriská na plochách okolo školy. Tak vzniklo napríklad dopravné ihrisko či volejbalové ihrisko,“ načrtla.Výraznejšej obnovy sa škola dočkala po roku 2000, keď dostala novú, sedlovú strechu, ktorá nahradila pôvodnú plochú. V roku 2011 prebehla i celková rekonštrukcia školských budov, financovaná z eurofondov. „Urobilo sa zateplenie, všade sa vymenili okná a v telocvičniach boli položené nové podlahy. Zrenovované boli aj všetky detské toalety. Tie na školách často nebývajú v ideálnom stave, my ich však máme v úplnom poriadku,“ poznamenala riaditeľka, podľa ktorej im celková rekonštrukcia pomohla okrem iného pri úspore energií.„V súčasnosti nám nikde nezateká a nemáme ani žiadne iné problémy v súvislosti s technickým stavom školských budov. Stačí nám teda robiť len bežnú údržbu,“ dodala.