Zubní lekári na Slovensku starnú, v dôchodkovom veku sú ich stovky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. januára (TASR) - Na Slovensku môžu časom chýbať zubní lekári. Takmer polovica z vyše 3500, ktorí sú v súčasnosti registrovaní, má vyše 50 rokov. Výnimkou nie sú ani 75-roční, najstarší zubný lekár má 87 rokov.hovorí prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík.Starších ako 65 rokov je 542 zubných lekárov. Viacerí zatiaľ namiesto dôchodku volia ambulanciu, keďže ich pacientov nemá kto prebrať.skonštatoval Moravčík. Upozorňuje, že napriek tomu, že lekári v dôchodkovom veku zatiaľ nekončia, problém to nerieši. Nových zubných lekárov totiž prichádza do zdravotníctva menej, ako ich v ňom končí.Komora vidí jediné možné riešenie situácie vo výchove ich "vlastnej" generácie.vysvetľuje Moravčík. Na slovenských vysokých školách študujú aj mnohí ľudia zo zahraničia, ktorí však po štúdiu odchádzajú. Má ísť minimálne o tretinu študentov. Ich prijímaním fakulty podľa Moravčíka vykrývajú vysoké náklady na výučbu, keďže nie sú dostatočne dofinancované. Výučba jedného zubného lekára stojí asi 50.000 eur.Komora sa nebráni ani pôsobeniu lekárov z cudziny, ak majú rovnaké vedomosti ako tí, ktorí študovali na Slovensku.poznamenal Moravčík. Často však podľa komory nedokážu prejsť rozdielovými skúškami, aby mohli ošetrovať našich pacientov. Pre tých, ktorí skúšky spravia, má byť Slovensko zase v mnohých prípadoch prestupnou krajinou do Európskej únie. Moravčík si preto nemyslí, že lekári z tretích krajín vedia nedostatok vyriešiť.