Zverejnili prvý trailer remakeu Hriešneho tanca

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Zástupcovia americkej televízie ABC zverejnili prvý trailer remakeu romantickej drámy Hriešny tanec (1987). V novinke je možné vidieť ukážky niekoľkých scén, v ktorých sa objavili napríklad aj Abigail Breslin ako Baby či Colt Prattes ako Johnny.Herecké obsadenie novinky dopĺňajú aj Sarah Hyland, Katey Sagal, Nicole Scherzinger, Debra Messing či Bruce Greenwood. O réžiu sa postaral Wayne Blair, o choreografiu zas Andy Blankenbuehler. Scenár napísala Jessica Sharzer. Autorka pôvodného scenára Eleanor Bergstein sa ujala úlohy jednej z výkonných producentiek. Nové spracovanie filmu plánuje ABC odvysielať v stredu 24. mája.Snímka Hriešny tanec (1987) priniesla príbeh mladej Baby, ktorá prichádza s rodičmi a sestrou do prázdninového strediska. Počas pobytu sa zoznámi s tanečným inštruktorom Johnnym a prežije s ním nielen prvú lásku ale aj premenu na sebavedomú ženu. V obľúbenej romantickej snímke si zahrali Jennifer Grey (Baby) a Patrick Swayze (Johnny), pre ktorého titul znamenal zlom v kariére.Skladbe (I've Had) The Time Of My Life udelili Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň. V roku 2004 sa do kín dostala snímka Hriešny tanec 2: Havanské noci, ktorej tvorcovia zasadili príbeh na Kubu. Nakrútiť remake Hriešneho tanca sa spoločnosť Lionsgate pokúšala už v roku 2011, no napokon projekt zastavila.Informácie pochádzajú z webstránky www.usmagazine.com a archívu agentúry SITA.Viac k témam: film