Zverejnili trailer filmu Michael Jackson: Searching for Neverland

Michael Joseph Jackson

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) - Americká televízia Lifetime zverejnila trailer filmu Michael Jackson: Searching for Neverland. V 45-sekundovej ukážke je možné vidieť niekoľko scén zo snímky o legendárnom spevákovi Michaelovi Jacksonovi, ktorého stvárnil jeho imitátor Navi.Novinka je adaptáciou knihy Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days (2014), ktorú napísali dvaja zo spevákových ochrankárov - Bill Whitfield a Javon Beard.Autorkou scenára je Elizabeth Hunter, pričom o réžiu sa postarala Dianne Houston. Dej bude zachytávať posledné roky Jacksonovho života z pohľadu Bearda a Whitfielda, ktorých stvárnili Sam Adegoke a Chad L. Coleman. Lifetime uvedie snímku 29. mája.sa narodil 29. augusta 1958, pričom už od roku 1964 pôsobil v The Jackson 5. Neskôr odštartoval sólovú kariéru a vydal desať štúdiových albumov ako napríklad Off The Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991), HIStory: Past, Present And Future, Book I (1995) či Invincible (2001), pričom podľa odhadov predal približne 350 miliónov kópií nahrávok.Medzi jeho najväčšie hity patria piesne Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad, Man In The Mirror, Dirty Diana, Black Or White, You Are Not Alone či Earth Song. Na konte má pätnásť cien Grammy, a to vrátane Grammy Legend Award a Grammy za celoživotný prínos. Získal aj stovky ďalších ocenení. Zomrel 25. júna 2009 vo veku 50 rokov.Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.Viac k témam: film