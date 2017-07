Zverstvo v ruskej ZOO: Opilci zabili vzácne vtáky,chceli si opiecť laň

Vyše dva roky za mrežami strávia dvaja Rusi za zabitie troch vzácnych vtákov v zoologickej záhrade v Omskej oblasti na juhozápade Sibíri, informovala v stredu miestna prokuratúra.





"Okresný súd Omskej oblasti odsúdil dvoch miestnych obyvateľov na jeden rok a dva mesiace odňatia slobody za krádež a zabitie vzácnych vtákov v miestnej zoo," uviedla prokuratúra pre agentúru TASS.



Podľa prokuratúry dvojica mužov pod vplyvom alkoholu prenikla 5. júna do zoo v obci Boľšerečie. Pôvodne sa chceli zmocniť lane a upiecť si ju, avšak vzhľadom na ťažký stav opitosti neboli toho schopní.



Následne prenikli do klietky s vtákmi, kde "brutálne" zabili pelikána, žeriava a perličku. Stále však boli príliš opití na to, aby perie z vtákov otrhali. Nechali ich preto na mieste a vnikli do miestnej kaviarne, kde ukradli jedlo.



Obaja sa k činu priznali. Okrem trestu väzenia im súd nariadil zaplatiť škody spôsobené zoo a majiteľovi kaviarne.