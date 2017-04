Zvolen prebytok 900.000 eur vynaloží najmä na investície

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Zvolen 26. apríla (TASR) - Takmer 900.000 eur z viac ako dvojmiliónového prebytku rozpočtu Zvolena za minulý rok, sa v meste tento rok preinvestuje. O záverečnom účte, aj o použití prebytku, rozhodovali mestskí poslanci na ostatnom zastupiteľstve.hovorí vedúca ekonomického odboru zvolenského mestského úradu Alena Gáborová.Napriek tomu na rokovaní mestského zastupiteľstva azda najviac rezonovala práve suma prebytku. Primátorka Lenka Balkovičová prirovnala túto situáciu k hospodáreniu v domácnosti.Hoci je teda prebytok za rok 2016 vo výške 2 milióny eur, je potrebné od neho odpočítať viaceré položky, ktoré musia byť použité v tomto roku. Prvou z nich sú rôzne dotácie alebo granty, teda peniaze, ktoré mestu poslal štát, no za konkrétnym účelom použitia. Nie všetky bolo možné investovať do konca roka 2016, a tak prechádzajú do toho aktuálneho. Príkladom je momentálne prebiehajúce budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov. Dotáciu mesto dostalo minulý rok, reálna výstavba však prebieha až dnes. Ďalšou položkou, ktorú je potrebné odpočítať od celkového prebytku, sú účelovo viazané peniaze mesta, napríklad finančné prostriedky materských či základných škôl.Najväčšiu položku, ktorú nie je možné uplatniť v rámci rozdelenia prebytku rozpočtu, sú aktivity zazmluvnené v minulom roku, ktoré z rôznych dôvodov neboli do jeho konca dokončené. Zaplatené tak môžu byť až v aktuálnom roku. Príkladom je rekonštrukcia Tulskej ulice, ktorá sa síce začala roku 2016, no jej druhá etapa pokračuje práve v týchto týždňoch, pričom bude stáť takmer 600.000 eur.vysvetľuje ďalej Gáborová. Príkladom je očakávaná rekonštrukcia školského dvora základnej školy na Hrnčiarskej ulici za takmer pol milióna eur, ktorý bude následne slúžiť ako moderné športovisko pre žiakov aj širokú verejnosť.