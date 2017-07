Zvyknete sa pohybovať v koľajisku? Hrozia vám úrazy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. júla (TASR) - Ľudia na železnici nemajú čo robiť na miestach mimo vyhradený priestor. V opačnom prípade ide o život ohrozujúce situácie, verejnosť musí byť opatrná. Upozorňujú na to Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).Uplynulý týždeň malo dôjsť podľa ŽSR k viacerým takýmto nebezpečným prípadom. Napríklad osobný vlak zachytil v blízkosti zastávky Staškov ženu, ktorá sa pohybovala v koľajisku, s ľahkými zraneniami ju odniesli do nemocnice.povedala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. V úseku Margecany – Gelnica napríklad rušňovodič nahlásil ženu s taškami, ktorá sa pohybovala v koľaji.upozornila Pavliková.Platiť to podľa nej má i pre vodičov. Uplynulý týždeň došlo totiž v úseku Bratislava Petržalka – Rusovce k bočnému nárazu osobného auta do nákladného vlaku. Upozorňuje i na opatrnosť na železničných priecestiach.povedala Pavliková.Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou, treba zastaviť na takom mieste, z ktorého má vodič rozhľad na trať. Musí ale dbať na to, aby auto nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené vlakom.Ak vodič uviazne na priecestí, musí zavolať na číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ) umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia.radí Pavliková.