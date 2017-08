Zvýšiť transparentnosť eurofondov má akčný plán

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. augusta (TASR) – Transparentnosť pri čerpaní eurofondov by sa mala zvýšiť. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Petra Pellegriniho (Smer-SD) už niekoľko systémových opatrení postupne uvádza do praxe, ďalšie nástroje má priniesť pripravovaný akčný plán. Ten plánuje úrad predstaviť na jeseň.Z opatrení, ktoré už boli prijaté, ide napríklad o zintenzívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom, sprístupnenie dát z informačného monitorovacieho systému ITMS2014+ prostredníctvom aplikačného rozhrania či automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov.K ďalším zlepšeniam patrí umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, spustenie možnosti plne elektronického podávania žiadostí o príspevok, ako aj minimalizácia predkladania povinných príloh a zjednodušené vykazovanie výdavkov.Pre väčšiu účinnosť rôznorodých nástrojov pripravuje Pellegriniho úrad akčný plán zvýšenia transparentnosti eurofondov. V súčasnosti má hotovú jeho pracovnú verziu a dokument predstaví na jeseň.opísal ÚPVII pre TASR.Úrad chystá okrem iného návrh na priame zapojenie verejnosti pri zavádzaní príkladov dobrej praxe do systému, zverejňovanie hodnotiacich hárkov hodnotiteľov alebo spustenie výlučne elektronického predkladania ďalších formulárov, ako je napríklad žiadosť o platbu.Súčasťou akčného plánu by malo byť aj rozšírenie prepojenia informačných systémov v rámci ITMS open API tak, aby informácia alebo doklad nemuseli byť duplicitne nahrávané. Jedným z navrhovaných opatrení je tiež zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému Arachne.Akčný plán bude podľa ÚPVII obsahovať rad systémových opatrení v oblastiach transparentnosti, otvorenosti, ako aj zjednodušovania implementácie eurofondov, ktoré vychádzajú zo skúseností s aplikáciou legislatívy pre programové obdobie 2014 až 2020, ako aj z už prijatých opatrení.doplnil úrad vicepremiéra.