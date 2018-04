Zvyšovanie počtu druhov rastlín na horských vrcholoch sa zrýchľuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - Za posledných desať rokov sa počet rastlinných druhov v európskych pohoriach zvýšil päťkrát viac ako v rokoch 1957 - 1966. Údaje z 302 európskych vrcholov, ktoré sa týkajú obdobia posledných 145 rokov, ukazujú, že zrýchlenie počtu horských druhov je spojené s globálnym otepľovaním, informoval o tom Róbert Kanka z Ústavu krajinnej ekológie (ÚKE) Slovenskej akadémie vied (SAV). Vyplýva to z výsledkov výskumu venovaného klimatickým zmenám, ktorého spoluautormi sú aj vedeckí pracovníci zo SAV.Výskumníci preukázali, že flóra sa snaží udržať krok s dôsledkami zrýchľovania antropogénnych vplyvov na celý systém Zeme. V rokoch 1957 - 1966 sa počet druhov na horských vrcholoch v priemere zvýšil o 1,1 druhu za dekádu. Odvtedy sa tento trend zrýchlil. "Od roku 2007 - 2016 sa priemerne 5,5 nových druhov presunulo na najvyššie položené miesta horských vrcholov. Výskumníci vzali do úvahy iba rastlinné druhy, ktoré už reagovali na nárast teploty a reálne sa pohybovali nahor. Neskúmali počet druhov, ktoré by mohli byť na ceste nahor v budúcnosti," vysvetlil Kanka."Niektoré druhy, ktoré sa prispôsobili chladným a skalným podmienkam na horských vrcholoch, pravdepodobne z dlhodobého hľadiska zmiznú. Nemôžu sa vyvinúť dostatočne rýchlo, aby mohli konkurovať príchodom nových druhov, ktoré sú vyššie a konkurencieschopnejšie v teplejších klimatických podmienkach," vysvetlil hlavný autor štúdie Manuel Steinbauer. Hoci je pravdepodobné, že vysoko špecializované druhy sa na najvyššie položené miesta horských vrcholov budú posúvať aj v budúcnosti, nie je to úplne isté.Štúdiu realizovali výskumní pracovníci z 11 európskych krajín. Len v Európe totiž existujú údaje o tom, ako sa rastlinné druhy pohybovali od roku 1870. Na Slovensku tento výskum realizovali pracovníci ÚKE SAV Róbert Kanka a Veronika Piscová na území Vysokých a Belianskych Tatier.