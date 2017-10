ZZES považuje vyhlásenie štrajkovej pohotovosti za nekorektné

Ilustračné foto Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES) považuje vyhlásenie štrajkovej pohotovosti vedením Energeticko-chemického odborového zväzu (ECHOZ) za nekorektné, absolútne neadekvátne a predčasné. Uviedol to v pondelok pre TASR generálny sekretár ZZES Vladimír Tonka v reakcii na minulotýždňové vyjadrenia ECHOZ o vyhlásení štrajkovej pohotovosti.Hovorkyňa Konfederácie odborového zväzu (KOZ) SR Martina Nemethová 19. októbra informovala, že odborári ECHOZ vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je nedohoda v oblasti rastu miezd na rok 2018 v doterajšom kolektívnom vyjednávaní. Spor bude teraz predložený na riešenie sprostredkovateľovi.Štvrté kolo kolektívneho vyjednávanie o dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) na roky 2017 až 2019 uzatvorenej medzi ECHOZ a ZZES sa podľa Nemethovej uskutočnilo 16. októbra.priblížila minulý týždeň Nemethová.Podľa Tonku proces kolektívneho vyjednávania podmienok dodatku pre rok 2018 ku KZVS na roky 2017 až 2019 ešte nebol ukončený a v súčasnosti je po dohode oboch partnerov vo fáze výberu sprostredkovateľa prijateľného pre obe strany, teda tak pre ECHOZ ako aj pre ZZES. KZVS medzi ZZES s ECHOZ na roky 2017 až 2019 je záväzná pre 11 spoločností združených v ZZES, pričom jednotlivé spoločnosti sú v značne rozdielnej ekonomickej kondícii. Vzhľadom na skutočnosť, že medzi týmito členmi ZZES sú aj spoločnosti, ktoré sú len v minimálnom zisku, nárast tarifných miezd o 5 % je pre nich z ekonomického hľadiska neúnosný.upozornil Tonka.ZZES podľa Tonku má za to, že pri vyjednávaniach o podmienkach Podnikových kolektívnych zmlúv (PKZ) v jednotlivých spoločnostiach je priestor na vyjednanie vyšších smerných rastov tarifných miezd a ďalších benefitov, v závislosti od dosiahnutých hospodárskych výsledkov, od produktivity práce, od podnikateľského plánu pre ďalšie obdobie, od potrieb spoločnosti a od ďalších faktorov.podčiarkol.ZZES je podľa Tonku presvedčené, že vedeniu ECHOZ je veľmi dobre známe, že nie pre všetky spoločnosti je únosné a realizovateľné navýšenie tarifných miezd o 5 %. V liste adresovanom vedeniam spoločností združených v ZZES (tým, pre ktoré je záväzná KZVS medzi ZZES a ECHOZ) informujú, že akceptujú, aby v spoločnostiach, ktoré na to nemajú možnosti, určitá časť dohodnutého rastu tarifných miezd bude na úkor zníženia variabilných zložiek mzdy.doplnil Tonka.dodal generálny sekretár ZZES.