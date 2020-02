„Barani“ zdolali Trenčín vďaka presilovkám, Michalovce nastrieľali Detve desať gólov

Triumfoval aj Slovan

Najvyššie víťazstvo v sezóne



Tipsport liga - nadstavbová časť



1. kolo skupiny o 1. - 6. miesto



HC Košice - HK Poprad 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Góly: 51. J. Sukeľ (Milý) - 25. Dalhuisen (Larkin, P. Svitana), 48. P. Svitana (trestné strieľanie), 59. Zagrapan (P. Svitana, Martin Chovan)



HC 05 iClinic Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Góly: 22. Lamper (Bartánus, Cardwell), 31. Hohmann (trestné strieľanie), 37. Hohmann (Southorn, Hickmott), 45. Šoltés (Bartánus, Hričina), 60. Hričina (Bartánus, Stupka) - 29. M. Hecl (McCormack, Sádecký)



HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Góly: 4. Kytnár (Bačik, Šedivý), 7. Abdul (Carson, Zigo), 17. Meszároš (Štajnoch, Abdul), 42. Zigo (Štajnoch, Meszároš), 49. Pance (St. Pierre)



1. kolo skupiny o 7. - 12. miesto



HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Góly: 7. Minárik (Sloboda), 18. Minárik (Čaládi, Csányi), 19. Yellow Horn (Scheidl, Fominych), 55. Fominych (Yellow Horn, Scheidl)



HK Dukla Ingema Michalovce - HC 07 WPC Koliba Detva 10:2 (3:0, 4:0, 3:2)

Góly: 1. Lalancette (Šimun, Pukka), 8. Phillips (Hančák, Mašlonka), 9. T. Török (Hvila, Pukka), 30. Mašlonka (Galamboš, Ventelä), 34. A. Štrauch (Giľák), 34. Šimun, 38. Korhonen (Šimun, Ventelä), 48. Pukka (Lalancette, Korhonen), 50. Hvila (Šimun, T. Török), 59. Šimun - 42. Ščurko (Mons, T. Klíma), 45. Ščurko (T. Klíma, Turan)



DVTK Jegesmedvék Miškovec - MAC Budapešť 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Góly: 47. Galanisz, 60. Valchař (Beauviller)



23.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v úvodnom kole nadstavbovej časti skupiny o 1. - 6. miesto nad hráčmi Dukly Trenčín 5:1. "Barani" pokračujú v úspešnej sérii zápasov, keď z posledných deviatich vyhrali osem. Základom ich nedeľňajšieho víťazstva boli presilové hry, zverenci Dana Cemana ich využili hneď štyri.Dvakrát sa do listiny strelcov zapísal americký útočník Cason Hohmann, ale za zmienku stojí spomenúť aj tri asistencie Mareka Bartánusa. Zaujímavosťou je, že aj Trenčín strelil svoj jediný gól v početnej prevahe, v 29. min skóroval Marek Hecl.Dvojbodové manko na vedúcu Banskú Bystricu si udržal bratislavský Slovan, ktorý si v domácom prostredí poradil so Zvolenom 5:0. Mužstvo pod vedením Romana Stantiena vyhralo piate stretnutie po sebe a brankár Barry Brust si pripísal piate čisté konto v sezóne.Post najproduktívnejšieho hráča sútaže si prinavrátil Jindřich Abdul, ktorý rovnako ako jeho kolega z útočnej formácie Tomáš Zigo dosiahol bilanciu 1+1. Druhý gól po návrate do zostavy Slovana strelil obranca Andrej Meszároš a okrem spomenutých hráčov sa v zápase gólovo presadili aj Milan Kytnár a Žiga Pance.Do nadstavbovej časti Tipsport ligy vstúpili úspešne aj hokejisti Popradu, ktorí zdolali domáce Košice 3:1 a vôbec prvýkrát v tomto ročníku zdolali svojho rivala na jeho ľade. Predošlé dva vzájomné duely v Steel aréne sa skončili zhodným výsledkom 2:1, no vtedy sa z víťazstva tešili zverenci Petra Draisaitla.Hrdinom zápasu bol krídelník prvého popradského útoku Patrik Svitana, ktorý strelil víťazný gól a na zvyšné dva prihral. O osude stretnutia rozhodol v 48. min, keď po faule Patrika Kocha premenil nariadené trestné strieľanie.V skupine o 7. - 12. miesto sa po viac než siedmich týždňoch tešili z domáceho víťazstva hokejisti Nitry. Pod Zoborom zdolali hráčov Nových Zámkov jednoznačne 4:0. Rázny krok k víťazstvu urobili "corgoni" už v úvodnej časti, v ktorej strelili tri góly.Dvakrát skóroval Jakub Minárik a v 19. min na neho nadviazal Colton Yellow Horn. Gólovú bodku dal v 55. min Daniil Fominych, ktorý využil početnú výhodu.Najjednoznačnejšie víťazstvo dosiahli hokejisti Michaloviec, ktorý v domácom prostredí deklasovali Detvu pomerom 10:2. V domácom tíme sa presadilo deväť rôznych hráčov, pričom jediným viacgólovým bol útočník Eduard Šimun, autor piatich bodov.Michalovce vyhrali štvrtý duel v sérii a dosiahli svoje najvyššie víťazstvo v sezóne. Svoje konto upravili na 72 bodov a momentálne vedú skupinu o 7. - 12. miesto.