„Belasí“ aj „oceliari“ sú sklamaní z rozhodnutia Ligovej rady, ktorým určila majstra

14.3.2020 - V stredu sa kluby hokejovej Tipsport ligy dohodli na predčasnom ukončení sezóny 2019/2020 ako preventívne opatrenie pred šírením koronavírusu. Verdikt znel, že majstrovský titul nezíska nikto, o deň neskôr však všetko zmenila Ligová rada Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) udelením titulu pre HC '05 iClinic Banská Bystrica ako najúspešnejšiemu tímu po základnej a nadstavbovej časti.Šéf Pro-Hokeja Richard Lintner argumentoval tým, že "iné riešenie v predpise neexistuje, preto tento krok nebol žiadnymi rozhodnutím, ale len povinným procesom".Na základe verdiktu spomenutej rady získali extraligové striebro hráči Slovana Bratislava a bronz hokejisti HC Košice. V oboch tímoch však prijali udelenie titulu rozpačito."Určenie majstra v situácii, keď nebolo možné odohrať ani kompletný program základnej časti, považujeme, porovnávajúc pri tom rozhodnutia, akým uzavreli sezónu v ostatných prestížnych európskych hokejových ligách (Česko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko), kde ukončili základnú časť a dokonca rozohrali play-off, za bezprecedentné rozhodnutie, ktoré nebolo ani náznakom konzultované s klubmi - účastníkmi Tipsport Ligy. HC Slovan Bratislava sa v atmosfére všeobecného sklamania, smútku a obáv, v ktorej sa momentálne nachádza celá slovenská hokejová komunita, necíti ani zďaleka - napriek dosiahnutému 2. miestu po 55 kolách - ako vicemajster a už vôbec by si nedovolil verejne sa prezentovať striebornými medailami. Vieme, že podobné pocity prevládajú aj u našich odvekých rivalov v HC Košice, ktorí skončili na treťom mieste," uvádza sa v stanovisku "belasých" na oficiálnom webe.Podobný názor na situáciu majú aj v Košiciach. "Ide o bezprecedentnú situáciu, ktorú sme na Slovensku vyhodnotili inak ako v ostatných krajinách. Ako môžeme v tejto situácii hovoriť o víťazovi? Víťazom nie je nikto, všetci sme porazení - hráči, tímy, fanúšikovia, šport, celá spoločnosť. Vyhlásila DEL liga, EBEL liga, švajčiarska NLA či česká liga majstra? Nie je to správne rozhodnutie, ktoré bude mať vplyv na ďalší vývoj v slovenskom hokeji a určite neprispeje k zlepšeniu vzťahov medzi klubmi. Pre ostatné kluby, ktoré vynaložili maximálne úsilie v príprave na play-off a v niektorých zápasoch šetrili za týmto účelom hráčov, je to rana pod pás," vyjadril sa na webe "oceliarov" prezident klubu Július Lang.