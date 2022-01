Öbergová je víťazkou rýchlostných pretekov v Rupholdingu, P. Fialková na stojke minula až štyri terče

Švédka Elvira Öbergová sa v nemeckom Ruhpoldingu stala víťazkou stredajších rýchlostných pretekov žien na 7,5 km vo Svetovom pohári

Stále iba 22-ročná švédska biatlonistka dosiahla svoj tretí triumf v SP zásluhou čistej streľby a kvalitného behu, v cieli mala náskok 21,6 sekundy pred líderkou celkového poradia SP Nórkou Marte Olsbuovou Röiselandovou, tretia skončila Talianka Dorothea Wiererová (+29,7). Aj biatlonistky z Nórska a Talianska neminuli na strelnici ani raz.

Chyby v stojke

Slovensky sa neprebojovali

Veľké sklamanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2022 (Webnoviny.sk) -Slovenkám sa nedarilo podľa predstáv. Najvyššie skončila Ivona Fialková na 48. mieste, keď po čistej streľbe na prvej položke na tej druhej dvakrát minula a v cieli na víťazku stratila 2:05,0 min."Dve chyby v stojke sú na šprint veľa. Zatiaľ sa mi nedarí to zlomiť. Možno som spravila chybu v hlave, lebo za mnou prišla rýchla strelkyňa. Po prvom nepresnom zásahu som sa asi mala prenastaviť, ale je už neskoro. Musím sa do ďalších pretekov ponaučiť," povedala pre RTVS Ivona Fialková, ktorú v nedeľu 16.1. čakajú aj stíhacie preteky.Do nich sa neprebojovali ďalšie dve reprezentantky SR. Najmladšia členka slovenského tria Mária Remeňová minula na strelnici iba raz v stoji, no bežecky za konkurenciou zaostáva a klasifikovali ju na 77. priečke s mankom 2:50,6 min na Elviru Öbergovú.Najhoršou zo Sloveniek bola Paulína Fialková, ktorá po čistej streľbe v ľahu minula v stoji až štyri terče a obsadila až 90. pozíciu (+3:10,6 min)."Nechápem, lebo som na stojke nebola extra zadýchaná. Snažila som sa rany si vypracovať, nestrieľala som len tak. Veľmi ma to mrzí a som veľmi sklamaná," povedala Paulína Fialková pre RTVS.Vo štvrtok 13.1. sú v Rupholdingu na programe rýchlostné preteky mužov na 12,5 km. V piatok sa uskutočnia štafety žien, v sobotu štafety mužov a v nedeľu stíhačky mužov aj žien.