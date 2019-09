#cestujsCEWE 2019! Docestované Foto: CEWE Foto: CEWE

Bratislava 9. septembra (OTS) - Spoločnosť CEWE sa tento rok rozhodla svojich zákazníkov inšpirovať na cesty po Slovensku a Českej republike prostredníctvom projektu #cestujsCEWE Počas mesiaca júl dvaja mladí ľudia cestovali po Slovensku a Českej republike s cieľom objavovať jedinečné miesta, ktoré sa oplatí odfotiť a navštíviť. Mladí cestovatelia Mária Badinská a Martin Ondruš začali svoju cestuj 01.07.2019 v Košiciach odkiaľ pokračovali cez 13 miest na Slovensku a v Česku až do Prahy, kde svoju cestu ukončili a predali štafetu českým kolegom, ktorí cestovali počas mesiaca august po Českej republike.Cestovatelia za jeden mesiac prešli 4000 km, prespali na 14 miestach a vystúpili na najvyššie vrchy oboch krajín. Celý priebeh cesty ukazovali zákazníkom spoločnosti CEWE prostredníctvom sociálnej platformy Instagram, blogových príspevkov a videí, ktoré počas cesty vytvorili.Projekt #cestujsCEWE podporili partneri. Fotografie a videá dokumentujúce priebeh cesty vznikli vďaka spoločnosti Sony, ktorá poskytla cestovateľov bezzrkadlovky. Bezproblémovú komunikáciu v online svete zabezpečila spoločnosť O2. Presun cestovateľov bol jednoduchý a rýchly pomocou vozidla MINI Slovakia. O pohodlné oblečenie pre cestovateľov sa postarala spoločnosť H&M a energiu im zabezpečili tyčinky od spoločnosti Marva a arašidové maslá od spoločnosti PURE Nuts.Projekt priniesol mnoho kilometrov, pozitívnych stretnutí, ale aj krásnych fotoscenérii a nových fanúšikov. Cestovatelia projekt hodnotia pozitívne: „Ďakujeme veľmi za intenzívny a krásny mesiac! Asi sa nedá úplne zhrnúť do slov všetko to, aké to bolo.“Ak ste cestovateľov nestihli sledovať máte možnosť ich stretnúť osobne a vidieť niektoré fotografie na vernisáži projektu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12.09.2019 o 18:00 v priestoroch BLESS Studio na Medenej ulici. Okrem toho bude celý priebeh cesty dostupný v CEWE FOTOKNIHE, ktorú si bude možné prelistovať na každej z predajní CEWE FOTOLAB alebo počas vernisáže. Videá a články z ciest slovenských aj českých cestovateľov nájdete na Youtube