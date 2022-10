„Dušičkové“ posilnenie dopravy 26 vlakmi ZSSK a zmena času

Národný dopravca pred a počas Sviatku všetkých svätých posilní dopravu po celom Slovensku



Rýchliky 614/615 ZEMPLÍN a medzištátny vlak EN 442 SLOVAKIA budú cez víkend hodinu stáť



piatok 28. 10. 2022:



RR 15711 ŠARIŠAN (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03),



RR 15713 TATRAN (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 23:05),



RR 15715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:33),



RR 15843 URPÍN (Bratislava hl. st. 16:55 – Banská Bystrica 20:30).



nedeľa 30. 10. 2022:



RR 17610 TATRAN (Košice 13:44 – Bratislava hl. st. 19:32),



RR 17612 ŠARIŠAN (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 20:55),



RR 17715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:33),



RR 17716 POVAŽAN (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:11),



RR 17718 POVAŽAN (Žilina 18:01 – Bratislava hl. st. 20:50),



RR 17720 POVAŽAN (Žilina 20:24 – Bratislava hl. st. 22:41),



REX 17722 (Prievidza 16:28 – Bratislava hl. st. 19:27),



RR 17764 TATRAN (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:49),



RR 17840 URPÍN (Banská Bystrica 15:32 – Bratislava hl. st. 18:58).



pondelok 31. 10. 2022:



RR 15711 ŠARIŠAN (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03),



RR 15713 TATRAN (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 23:05),



RR 15715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:33),



RR 15843 URPÍN (Bratislava hl. st. 16:55 – Banská Bystrica 20:30).



utorok 1. 11. 2022:



RR 17610 TATRAN (Košice 13:44 – Bratislava hl. st. 19:32),



RR 17612 ŠARIŠAN (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 20:55),



RR 17715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:33),



RR 17716 POVAŽAN (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:11),



RR 17718 POVAŽAN (Žilina 18:01 – Bratislava hl. st. 20:50),



RR 17720 POVAŽAN (Žilina 20:24 – Bratislava hl. st. 22:41),



REX 17722 (Prievidza 16:28 – Bratislava hl. st. 19:27),



RR 17764 TATRAN (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:49),



RR 17840 URPÍN (Banská Bystrica 15:32 – Bratislava hl. st. 18:58).





e-shop - https://www.zssk.sk/



mobilná aplikácia Ideme vlakom - https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android, https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk



Lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich - https://www.zssk.sk/telefonicka-rezervacia-miesta-maxi-klasik/



SMS lístok - https://www.zssk.sk/zlavy-cestovne/sms-listok-na-vlak/





R 614 TATRAN ZEMPLÍN (Humenné 21:51 – Košice 23:45 – Bratislava hl. st. 5:49) s príchodom do Ružomberka o 02:05 LČ, odchod o 02:06 SEČ,



R 615 TATRAN ZEMPLÍN (Bratislava hl. st. 22:57 – Košice 05:01 – Humenné 06:33) s príchodom do Kraľovian o 02:07 LČ, odchod o 02:08 SEČ,



EN 442 SLOVAKIA (Humenné 19:30 – Košice 21:57 – Praha 07:55) s príchodom do Čadce o 2:06 LČ, odchod o 2:08 SEČ.



24.10.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodu očakávaného zvýšeného pohybu cestujúcich pri príležitosti Sviatku všetkých svätých (1. november) a jesenných prázdnin aj tento rok vypraví posilové vlaky. Pridaných bude 26 vlakov (dva regionálne expresy a dvadsaťštyri rýchlikov), ktoré budú vedené nasledovne:Všetky vyššie uvedené vlaky sú vlaky posilové, zapracované v platnom cestovnom poriadku. Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti o cestovanie v týchto vlakoch.Priemerná obsadenosť vlakov počas nadchádzajúceho dušičkového obdobia sa zatiaľ pohybuje na úrovni cca 77 %, preto cestujúcim odporúčame zakúpiť si cestovné lístky už dnes. Predpokladáme, že obsadenosť bude ďalej stúpať v priebehu tohto týždňa, s blížiacim sa termínom Sviatku všetkých svätých.ZSSK odporúča zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku, pričom cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniam v radoch pri pokladniciach vďaka alternatívnym predajným kanálom:Zároveň by sme veľmi radi upozornili cestujúcich, že počas nadchádzajúceho víkendu sa letný čas (LČ) mení na stredoeurópsky čas (SEČ). V noci zo soboty 29. októbra na nedeľu 30. októbra 2022 sa posunú hodiny z tretej hodiny ráno o jednu hodinu dozadu, teda na druhú hodinu.Na slovenských tratiach zmena času ovplyvní jazdu troch nočných diaľkových vlakov ZSSK, ktoré zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v jazde budú pokračovať po hodine, a to už podľa SEČ.Pôjde o tieto vlaky:Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 03:00, pôjdu už podľa SEČ.K zmene časov dochádza vždy dvakrát ročne – koncom marca sa hodiny posúvajú o hodinu dopredu a koncom októbra zasa o hodinu dozadu. K negatívam striedania časov patrí narúšanie ľudského biorytmu, naopak výhodou by malo byť efektívnejšie využívanie denného svetla. Na Slovensku dochádza k pravidelnému každoročnému striedaniu časov od roku 1979.Informačný servis