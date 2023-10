„Hlúpi užitoční idioti“ doviedli svojou propagandou zlo opäť k moci, tvrdí Matovič

10.10.2023 (SITA.sk) - Mafia krv nezaprie, reagoval líder hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič na rozhodnutie strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) ďalej rokovať o prípadnej vládnej koalícii so stranou Smer – sociálna demokracia Matovič tvrdí, že „progresívni užitoční idioti z médií" Pellegriniho vykresľovali ako kovaného demokrata, ktorý sa po parlamentných voľbách určite správne rozhodne. Podľa lídra OĽaNO a priatelia „hlúpi užitoční idioti" doviedli svojou propagandou zlo opäť k moci.„Ak by to nebolo nutné, tak je až smiešne, ako sa progresívni užitoční idioti z médií dali Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) nachytať. Stačilo, že oddelil časť zločineckej organizácie, dal jej iné meno, usmial sa na progresívne slečinky a junáčikov a už spustili prstoklad. Peťulko sa im na hlúpučké hlavičky vykadil," uviedol Matovič na sociálnej sieti.