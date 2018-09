ideminak: Predseda BSK J. Droba prijal výzvu ministra A. Erseka

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba prijal výzvu ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka (Most-Híd) na zapojenie sa do kampane #ideminak a využitie alternatívneho spôsobu dopravy alebo zdieľania voľného miesta vo svojom aute po ceste do práce.priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.Kampaň #ideminak odštartovalo ministerstvo dopravy začiatkom septembra. V rámci nej rezort dopravy podporuje alternatívne spôsoby dopravy voči osobným automobilom, v ktorých vo väčšine prípadov sedí v jednom aute len jeden človek. Cieľom kampane je znížiť počet áut na cestách.Do akcie sa zapojil aj minister Érsek, ktorý okrem zdieľania ministerského auta cestoval do práce vlakom a chce teda využívať aj prostriedky verejnej osobnej dopravy a rôzne formy alternatívnej dopravy.