„Jeden vážne narušený človek so schránkovou firmou rozvrátil celé Slovensko“, hovorí Pellegrini a navrhuje predčasné voľby (video)

Slováci skáču ako Matovič píska

Sloboda a solidarita odchádza z koalície

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) opakovane vyzýva všetkých zodpovedných poslancov Národnej rady SR , aby na septembrovej schôdzi umožnili zmenou ústavy konanie predčasných parlamentných volieb. Informuje o tom v tlačovej správe hovorkyňa strany Patrícia Macíková „Krach koaličných rokovaní ukázal desivú skutočnosť, že niet sily, ktorá by Igora Matoviča odlepila z vládneho kresla. Deväťdesiat percent občanov Matovičovi oprávnene nedôveruje a nemá dnes jediný politický ani ústavný nástroj, ako sa tohto majstra zla a deštrukcie zbaviť,“ povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini , podľa ktorého koaličný krach dokázal, že päť miliónov občanov Slovenskej republiky skáče už dva a pol roka tak, ako Igor Matovič píska.„Jeden jediný vážne narušený človek so svojou schránkovou firmou dokázal rozvrátiť Slovensko a niet možnosti, ako to zastaviť. Toto nemá absolútne nič spoločné s demokraciou a vôľou ľudu,“ dodal Peter Pellegrini.Požiadavka odchodu ministra financií Igora Matoviča z vlády nebola splnená, strana Sloboda a Solidarita (SaS) tak definitívne odíde z koalície aj vlády.Po stretnutí so zástupcami koaličných strán to v piatok podvečer povedal predseda strany Richard Sulík . Ako uviedol, na budúci týždeň v stredu tak štyria ministri za SaS podajú demisiu. Takisto sa podľa neho koalícia vzdá 20 hlasov v parlamente.