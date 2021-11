♯KtoPomozeSlovensku: Zdravotníci v nemocniciach melú z posledného, dodajme im spoločne energiu

O iniciatíve Kto pomôže Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2021 (Webnoviny.sk) -Iniciatíva Kto pomôže Slovensku pomáhala zdravotníkom v prvých vlnách pandémie cez materiálnu pomoc aj šírenie vedeckých odporúčaní pre obmedzenie nákazy. Teraz chcú jej zakladatelia opäť vyjadriť podporu zdravotníckemu personálu, no tiež. "Lockdown, v podobe, ako ho vláda schválila, by bol dostatočný možno pred mesiacom, no dnes potrebujeme tvrdšie opatrenia. Ako matka školopovinných detí to síce hovorím nerada, no ak chceme zastaviť šírenie koronavírusu, musíme na čas zatvoriť aj školy,” hovorí Lucia Pašková, spoluzakladateľka iniciatívy Kto pomôže Slovensku.Zakladatelia iniciatívy od začiatku pandémie vyzývajú k spolupatričnosti a ohľaduplnosti. V čase, kedy zdravotnícky personál čelí vyhroteným emóciám a útokom im chcú opäť vyjadriť podporu a doslova doručiť pozitívnu energiu. "Pandemická situácia na Slovensku je každým dňom vážnejšia a zdravotníci a zdravotníčky opäť raz siahajú na dno svojich síl. Rozhodli sme sa preto doručiť do nemocníc, vakcinačných centier, ale aj na záchranné stanice nutrične hodnotné energetické balíčky, ktoré im dodajú energiu a umožnia im fyzicky pocítiť našu solidaritu a podporu,” hovorí Michal Meško, spoluzakladateľ a riaditeľ kníhkupectva Martinus, ktoré sa k aktivite pridalo, spolu s ďalšími firmami.Energetické balíčky obsahujú napríklad mix proteínových tyčiniek, sušeného ovocia, kvalitnej čokolády, kávy, džúsov, či zázvorových nápojov pre podporu imunity a kníhkupectvo Martinus pridalo aj poukážky na nákup kníh. Zloženie balíčkov je pestré a spĺňa prísne hygienické kritéria. Balíčky napĺňajú viaceré firmy, ako spoločnosti Lunys, Tesco a ďalšie. Firmy sa do aktivity zapájajú aj finančnou podporou, či distribúciou.Balíčky boli zostavené aj na základe konkrétnych potrieb zdravotníckych pracovníkov, ktoré organizátori zistili cez dotazník a individuálne rozhovory. K napĺňaniu a distribúcii sa môžu pripojiť aj ďalšie firmy a spoločnosti prostredníctvom registrácie cez formulár . Jednotlivci aj firmy môžu dodanie energie do nemocníc podporiť aj finančne, cez darovaciu výzvu. Na stránke Kto pomôže Slovensku bude čoskoro dostupný aj manuál s ďalšími možnosťami, ako sa môže verejnosť zapojiť do pomoci."Mnohí zdravotníci a zdravotníčky dlhodobo čelia čoraz vyostrenejším útokom a agresivite. Je dôležité, aby sme im ukázali, že pri nich stojíme a podporujeme ich. Chceme dať takýmto spôsobom hlas a konkrétnu formu obrovskej vlne solidarity, o ktorej vieme, že tu existuje,” vysvetľuje Lucia Pašková. Zakladatelia iniciatívy Kto pomôže Slovensku tiež vyzývajú verejnosť, aby rešpektovala protiepidemické opatrenia a pomohla tým k spomaleniu tretej vlny pandémie."Ukážme zdravotníkom, že sme v tom s nimi - nielen distribúciou balíčkov energie, ale aj tým, že budeme zodpovední. Všetci sme už z tejto situácie unavení, no zdravotnícky personál ide na pokraj svojich síl a možností a bez ich pomoci pandémiu nemôžeme zvládnuť,” dodáva L. Pašková.Viac informácií o energetických balíčkoch a pomoci zdravotníkom nájdete tu Formulár pre produktových darcov: https://tinyurl.com/dodajmeenergiu Iniciatíva vznikla na začiatku prvej vlny pandémie s cieľom pomôcť slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. Zapojiť sa môže každý, kto chce a môže. Vďaka iniciatíve vznikla najväčšia databáza požiadaviek zdravotníckych zariadení a domovov sociálnych služieb v boji proti koronavírusu na Slovensku. Okrem finančného príspevku je možné zapojiť sa a pomôcť aj nefinančne poskytnutím pomôcok alebo služieb. Viac na www.KtoPomozeSlovensku.sk Informačný servis