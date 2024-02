„Mastičkára“ Josefa opäť uznal súd vinným, trest mu však mimoriadne znížil na osem rokov väzenia

„Mastičkár“ nie je s rozsudkom spokojný

Príklad drakonického trestu





29.2.2024 (SITA.sk) - Okresný súd v Trnave poslal na osem rokov do väzenia s minimálnym stupňom stráženia Josefa Šipoša , ktorý v Dolných Zeleniciach v okrese Hlohovec pestoval rastliny konope. Podľa jeho tvrdení z nich vyrábal masti a tinktúry, ktoré pomáhali ľuďom so zdravotnými ťažkosťami, preto je mediálne známy aj ako „mastičkár“.Išlo už o štvrtý rozsudok prvostupňového súdu v tejto kauze, predchádzajúce tri odvolací súd zrušil. Súd najnovšie pristúpil k mimoriadnemu zníženiu trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby, ktorá je v tomto prípade od 15 do 20 rokov. Osem rokov je pri tejto trestnej sadzbe najnižší možný trest.Josef Šipoš napriek tomu nebol s rozsudkom spokojný, poukázal na množstvo chýb v celom procese a pripustil, že čakal iné rozhodnutie súdu. Potvrdil, že si nevie predstaviť návrat za mreže, kde strávil približne 2,5 roka vo väzbe. V súčasnosti vedie riadny život, testy na zakázané látky má negatívne.„Pravdepodobne podáme odvolanie, lebo ako som vnímal zdôvodnenie rozsudku, dôvodom na zníženie trestu sú procesné pochybenia. A to je dôvod na oslobodenie, nie na zníženie trestu,“ naznačil ďalší postup advokát Igor Ribár. Prokurátor sa k možnosti odvolania nevyjadril.Okresný súd v Trnave pred dvoma rokmi vymeral Josefovi Šipošovi za drogovú trestnú činnosť trest odňatia slobody na 20 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia a na prepadnutie majetku, v jeho prípade rodinného domu.Po zrušení rozsudku krajským súdom mu v minulom roku znížil uložený trest na 15 rokov, ani tento rozsudok však nenadobudol právoplatnosť. Trest pre „mastičkára“ Josefa Šipoša dávali ako príklad drakonického trestu aj politici, predovšetkým z Progresívneho Slovenska